Головна Дім та город Зимовий посів лаванди — чому садівники обирають саме цей метод

Зимовий посів лаванди — чому садівники обирають саме цей метод

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:25
Як посіяти лаванду по снігу - простий зимовий спосіб для сильних весняних сходів
Лаванда росте у саду. Фото: Pixabay

Все більше садівників висівають лаванду прямо на сніг узимку, адже такий спосіб забезпечує природну стратифікацію та дружні весняні сходи. Метод підходить навіть для недосвідчених квітникарів.

Новини.LIVE розповідає, як правильно посіяти лаванду по снігу та чому це дає міцні кущі вже з першого сезону.

Чому посів лаванди по снігу працює

Насіння лаванди має щільну оболонку і природно проростає лише після охолодження. Сніг забезпечує м’яку стратифікацію, рівномірну вологу та захист від перепадів температур. Під час танення насіння саме занурюється в ґрунт, тому навесні сходи з’являються одночасно й без стресу.

Який сорт обрати

  • Лаванда "Хідкот" — витривалий сорт із компактними кущами 30-60 см.
  • Має щільну форму та стійкий ароматний цвіт.
  • Підходить для бордюрів, контейнерів і сонячних ділянок із гарним дренажем.
  • Відзначається морозостійкістю та витримує посуху.

Як правильно висіяти лаванду по снігу

  1. Обрати ділянку з легким, дренованим ґрунтом.
  2. Рівномірно розсипати насіння по поверхні снігу без заглиблення.
  3. Позначити місце кілочками або табличками.
  4. Дочекатися танення — вода втягне насіння в ґрунт природним чином.

Що буде навесні

Перші сходи з’являються не одразу, але вони міцні та компактні. Такі рослини легше адаптуються до відкритого ґрунту, швидко формують кореневу систему й уже в перший сезон дають охайні ароматні кущі лаванди.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
