Как посеять лаванду по снегу - простой зимний способ для сильных весенних всходов

Лаванда растет в саду. Фото: Pixabay

Все больше садоводов высевают лаванду прямо на снег зимой, ведь такой способ обеспечивает естественную стратификацию и дружные весенние всходы. Метод подходит даже для неопытных цветоводов.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно посеять лаванду по снегу и почему это дает крепкие кусты уже с первого сезона.

Реклама

Читайте также:

Почему посев лаванды по снегу работает

Семена лаванды имеют плотную оболочку и естественно прорастают только после охлаждения. Снег обеспечивает мягкую стратификацию, равномерную влагу и защиту от перепадов температур. Во время таяния семена сами погружаются в почву, поэтому весной всходы появляются одновременно и без стресса.

Какой сорт выбрать

Лаванда "Хидкот" — выносливый сорт с компактными кустами 30-60 см.

Имеет плотную форму и стойкий ароматный цвет.

Подходит для бордюров, контейнеров и солнечных участков с хорошим дренажем.

Отличается морозостойкостью и выдерживает засуху.

Как правильно высеять лаванду по снегу

Выбрать участок с легкой, дренированной почвой. Равномерно рассыпать семена по поверхности снега без заглубления. Обозначить место колышками или табличками. Дождаться таяния — вода втянет семена в почву естественным образом.

Что будет весной

Первые всходы появляются не сразу, но они крепкие и компактные. Такие растения легче адаптируются к открытому грунту, быстро формируют корневую систему и уже в первый сезон дают аккуратные ароматные кусты лаванды.

Мы уже писали о том, как действуют гербициды, в каких ситуациях их применять безопасно.

Ранее сообщалось о том, зачем нужна мульча и когда именно ее следует вносить.

Также мы объясняли то, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.