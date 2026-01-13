Як приготувати добриво з деревної золи для ґрунту - пропорції, користь і застосування

Людина удобрює ґрунт золою. Фото: Pinterest

Городники все частіше відмовляються від дорогих добрив і переходять на простий зольний розчин, який робиться за кілька хвилин і суттєво покращує ґрунт. Він робить землю пухкою та дає кращий урожай.

Новини.LIVE пояснює, як приготувати ефективне підживлення всього з трьох склянок і води з-під крана.

Чому зола — одне з найкращих природних добрив

Зольний розчин насичує ґрунт калієм, кальцієм, магнієм та фосфором у легкозасвоюваній формі. Він підсилює коріння, покращує структуру землі та допомагає рослинам відновитися без використання хімії. Саме тому зола вважається простим, доступним і дуже ефективним варіантом підживлення.

Які переваги деревної золи

Покращує повітропроникність ґрунту.

Знижує кислотність і вирівнює баланс.

Стимулює ріст кореневої системи.

Допомагає рослинам повернути колір і силу.

Не обпалює коріння, якщо дотримуватися пропорцій.

Як приготувати зольне підживлення

Приготування займає мінімум часу, а компоненти — доступні кожному. На 3 літри води потрібно взяти 3 склянки просіяної золи та змішати в теплій воді 40-50 °C. Експерти радять використовувати золу з листяних порід:

берези;

дуба;

фруктових дерев.

Суміш потрібно настоювати 3 дні, а потім процідити та отримати концентрат.

Як застосовувати готовий розчин

Перед використанням концентрат слід розбавити у 10 разів — так підживлення стане безпечним навіть для молодих рослин. Цей розчин робить землю пухкою, покращує структуру грядок і допомагає отримати сильніші рослини вже через кілька тижнів.

