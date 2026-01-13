Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як підживити землю деревною золою — поради для великого врожаю

Як підживити землю деревною золою — поради для великого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:36
Як приготувати добриво з деревної золи для ґрунту - пропорції, користь і застосування
Людина удобрює ґрунт золою. Фото: Pinterest

Городники все частіше відмовляються від дорогих добрив і переходять на простий зольний розчин, який робиться за кілька хвилин і суттєво покращує ґрунт. Він робить землю пухкою та дає кращий урожай.

Новини.LIVE пояснює, як приготувати ефективне підживлення всього з трьох склянок і води з-під крана.

Реклама
Читайте також:

Чому зола — одне з найкращих природних добрив

Зольний розчин насичує ґрунт калієм, кальцієм, магнієм та фосфором у легкозасвоюваній формі. Він підсилює коріння, покращує структуру землі та допомагає рослинам відновитися без використання хімії. Саме тому зола вважається простим, доступним і дуже ефективним варіантом підживлення.

Які переваги деревної золи

  • Покращує повітропроникність ґрунту.
  • Знижує кислотність і вирівнює баланс.
  • Стимулює ріст кореневої системи.
  • Допомагає рослинам повернути колір і силу.
  • Не обпалює коріння, якщо дотримуватися пропорцій.

Як приготувати зольне підживлення

Приготування займає мінімум часу, а компоненти — доступні кожному. На 3 літри води потрібно взяти 3 склянки просіяної золи та змішати в теплій воді 40-50 °C. Експерти радять використовувати золу з листяних порід:

  • берези;
  • дуба;
  • фруктових дерев.

Суміш потрібно настоювати 3 дні, а потім процідити та отримати концентрат.

Як застосовувати готовий розчин

Перед використанням концентрат слід розбавити у 10 разів — так підживлення стане безпечним навіть для молодих рослин. Цей розчин робить землю пухкою, покращує структуру грядок і допомагає отримати сильніші рослини вже через кілька тижнів.

Ми вже писали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Раніше пояснювали те, які самоцвіти підробляють найчастіше та на що звертати увагу в магазині.

Детальніше розповідали про те, яке насіння не варто висівати взимку.

добрива поради город сад ефективні способи деревна зола
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації