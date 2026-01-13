Как приготовить удобрение из древесной золы для почвы - пропорции, польза и применение

Человек удобряет почву золой. Фото: Pinterest

Огородники все чаще отказываются от дорогих удобрений и переходят на простой зольный раствор, который делается за несколько минут и существенно улучшает почву. Он делает землю рыхлой и дает лучший урожай.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить эффективную подкормку всего из трех стаканов и воды из-под крана.

Почему зола — одно из лучших природных удобрений

Зольный раствор насыщает почву калием, кальцием, магнием и фосфором в легкоусвояемой форме. Он усиливает корни, улучшает структуру земли и помогает растениям восстановиться без использования химии. Именно поэтому зола считается простым, доступным и очень эффективным вариантом подкормки.

Какие преимущества древесной золы

Улучшает воздухопроницаемость почвы.

Снижает кислотность и выравнивает баланс.

Стимулирует рост корневой системы.

Помогает растениям вернуть цвет и силу.

Не обжигает корни, если соблюдать пропорции.

Как приготовить зольную подкормку

Приготовление занимает минимум времени, а компоненты — доступны каждому. На 3 литра воды нужно взять 3 стакана просеянной золы и смешать в теплой воде 40-50 °С. Эксперты советуют использовать золу из лиственных пород:

березы;

дуба;

фруктовых деревьев.

Смесь нужно настаивать 3 дня, а затем процедить и получить концентрат.

Как применять готовый раствор

Перед использованием концентрат следует разбавить в 10 раз — так подкормка станет безопасной даже для молодых растений. Этот раствор делает землю рыхлой, улучшает структуру грядок и помогает получить более сильные растения уже через несколько недель.

