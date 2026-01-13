Видео
Главная Дом и огород Как подкормить землю древесной золой — советы для большого урожая

Как подкормить землю древесной золой — советы для большого урожая

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:36
Как приготовить удобрение из древесной золы для почвы - пропорции, польза и применение
Человек удобряет почву золой. Фото: Pinterest

Огородники все чаще отказываются от дорогих удобрений и переходят на простой зольный раствор, который делается за несколько минут и существенно улучшает почву. Он делает землю рыхлой и дает лучший урожай.

Новини.LIVE объясняет, как приготовить эффективную подкормку всего из трех стаканов и воды из-под крана.

Читайте также:

Почему зола — одно из лучших природных удобрений

Зольный раствор насыщает почву калием, кальцием, магнием и фосфором в легкоусвояемой форме. Он усиливает корни, улучшает структуру земли и помогает растениям восстановиться без использования химии. Именно поэтому зола считается простым, доступным и очень эффективным вариантом подкормки.

Какие преимущества древесной золы

  • Улучшает воздухопроницаемость почвы.
  • Снижает кислотность и выравнивает баланс.
  • Стимулирует рост корневой системы.
  • Помогает растениям вернуть цвет и силу.
  • Не обжигает корни, если соблюдать пропорции.

Как приготовить зольную подкормку

Приготовление занимает минимум времени, а компоненты — доступны каждому. На 3 литра воды нужно взять 3 стакана просеянной золы и смешать в теплой воде 40-50 °С. Эксперты советуют использовать золу из лиственных пород:

  • березы;
  • дуба;
  • фруктовых деревьев.

Смесь нужно настаивать 3 дня, а затем процедить и получить концентрат.

Как применять готовый раствор

Перед использованием концентрат следует разбавить в 10 раз — так подкормка станет безопасной даже для молодых растений. Этот раствор делает землю рыхлой, улучшает структуру грядок и помогает получить более сильные растения уже через несколько недель.

Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Ранее объясняли то, какие самоцветы подделывают чаще всего и на что обращать внимание в магазине.

Подробнее рассказывали о том, какие семена не стоит высевать зимой.

удобрения советы огород сад эффективные способы древесная зола
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
