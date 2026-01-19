Відео
Головна Дім та город Огірки стануть вдвічі врожайнішими — посадіть поряд ці культури

Огірки стануть вдвічі врожайнішими — посадіть поряд ці культури

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 05:03
Що посадити поруч з огірками - найкращі сусіди, корисні культури та заборони
Людина тримає врожай огірків. Фото: Freepik

Правильно обране сусідство на грядках допомагає огіркам рости швидше, менше хворіти та давати стабільно високий урожай. Деякі культури відлякують шкідників і покращують стан ґрунту, підсилюючи розвиток корнішонів.

Новини.LIVE пояснює, які рослини найкраще садити поруч з огірками та яких сусідів варто уникати.

Читайте також:

Найкращі сусіди для огірків

Огірки добре поєднуються з цибулею та часником — ці культури відлякують шкідників і стримують хвороби. Зелень, зокрема кріп і петрушка, покращує смакові якості плодів і підвищує урожайність. Поруч також можна сіяти салат і шпинат: вони утримують вологу в ґрунті й стримують бур’яни.

Корисні культури для підсилення росту

Горох і квасоля збагачують землю азотом, що значно підсилює ріст огірків. Кукурудза створює легке притінення та не конкурує за поживні речовини. Усі види капусти добре уживаються з огірками та мають однакові вимоги до поливу.

Бобові та капуста

Горох і квасоля збагачують землю азотом, що значно підсилює ріст огірків. Кукурудза створює легке притінення та не конкурує за поживні речовини. Усі види капусти добре уживаються з огірками та мають однакові вимоги до поливу.

Чого не можна садити поруч

  • Кабачки — спільні шкідники та хвороби.
  • Картопля — ризик ураження фітофторою.
  • Гарбуз, кавун, диня — витягують ті самі елементи з ґрунту.
  • Пряні трави (кінза, чебрець, розмарин, базилік) можуть зробити плоди гіркими.

Ми вже писали про те, що можна використовувати для укриття троянд взимку, а від яких матеріалів краще відмовитися.

Раніше повідомлялося про те, які контейнери небезпечні та як правильно їх підготувати перед посівом.

Також ми пояснювали те, коли рослини краще не чіпати і чому вода інколи приносить шкоду.

врожай рослини поради ефективні способи огірки
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
