Що посадити поруч з огірками - найкращі сусіди, корисні культури та заборони

Правильно обране сусідство на грядках допомагає огіркам рости швидше, менше хворіти та давати стабільно високий урожай. Деякі культури відлякують шкідників і покращують стан ґрунту, підсилюючи розвиток корнішонів.

Найкращі сусіди для огірків

Огірки добре поєднуються з цибулею та часником — ці культури відлякують шкідників і стримують хвороби. Зелень, зокрема кріп і петрушка, покращує смакові якості плодів і підвищує урожайність. Поруч також можна сіяти салат і шпинат: вони утримують вологу в ґрунті й стримують бур’яни.

Корисні культури для підсилення росту

Горох і квасоля збагачують землю азотом, що значно підсилює ріст огірків. Кукурудза створює легке притінення та не конкурує за поживні речовини. Усі види капусти добре уживаються з огірками та мають однакові вимоги до поливу.

Бобові та капуста

Чого не можна садити поруч

Кабачки — спільні шкідники та хвороби.

Картопля — ризик ураження фітофторою.

Гарбуз, кавун, диня — витягують ті самі елементи з ґрунту.

Пряні трави (кінза, чебрець, розмарин, базилік) можуть зробити плоди гіркими.

