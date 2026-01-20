Як правильно садити кісточкові дерева - терміни, глибина ями та догляд

Посадіть кісточкові так — і дерево приживеться без проблем
Правильна посадка кісточкових дерев напряму впливає на приживлення саджанця, ріст коріння та майбутнє плодоношення. Помилки під час висаджування часто призводять до загибелі дерева вже в перший сезон.
Новини.LIVE розповідає, як правильно садити кісточкові дерева, щоб вони швидко прижилися та дали стабільний врожай.
Коли краще садити кісточкові дерева
Оптимальний час залежить від сезону:
- навесні — до початку сокоруху, коли ґрунт уже прогрівся;
- восени — за 3-4 тижні до стійких морозів.
Весняна посадка підходить для холодних регіонів, осіння — для південних областей.
Як підготувати яму для посадки
Щоб саджанець швидко прижився:
- викопайте яму глибиною 50-60 см і шириною 60-70 см;
- верхній шар ґрунту змішайте з перегноєм;
- не додавайте свіжий гній — він обпалює коріння.
Основні правила посадки
Під час висаджування важливо:
- не заглиблювати кореневу шийку;
- рівномірно розправити коріння;
- добре ущільнити ґрунт і рясно полити.
Після посадки замульчуйте пристовбурне коло — це збереже вологу і захистить коріння від перепадів температур.
Догляд після посадки
У перші тижні:
- регулярно поливайте без перезволоження;
- притіняйте саджанець від палючого сонця;
- не вносіть добрива до повного вкорінення.
Дотримання цих правил значно підвищує шанси кісточкових дерев на швидке приживлення та стабільний урожай.
