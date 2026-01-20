Як правильно садити кісточкові дерева - терміни, глибина ями та догляд

Людина садить дерево в саду. Фото: Pexels

Правильна посадка кісточкових дерев напряму впливає на приживлення саджанця, ріст коріння та майбутнє плодоношення. Помилки під час висаджування часто призводять до загибелі дерева вже в перший сезон.

Новини.LIVE розповідає, як правильно садити кісточкові дерева, щоб вони швидко прижилися та дали стабільний врожай.

Коли краще садити кісточкові дерева

Оптимальний час залежить від сезону:

навесні — до початку сокоруху, коли ґрунт уже прогрівся;

восени — за 3-4 тижні до стійких морозів.

Весняна посадка підходить для холодних регіонів, осіння — для південних областей.

Як підготувати яму для посадки

Щоб саджанець швидко прижився:

викопайте яму глибиною 50-60 см і шириною 60-70 см;

верхній шар ґрунту змішайте з перегноєм;

не додавайте свіжий гній — він обпалює коріння.

Основні правила посадки

Під час висаджування важливо:

не заглиблювати кореневу шийку;

рівномірно розправити коріння;

добре ущільнити ґрунт і рясно полити.

Після посадки замульчуйте пристовбурне коло — це збереже вологу і захистить коріння від перепадів температур.

Догляд після посадки

У перші тижні:

регулярно поливайте без перезволоження;

притіняйте саджанець від палючого сонця;

не вносіть добрива до повного вкорінення.

Дотримання цих правил значно підвищує шанси кісточкових дерев на швидке приживлення та стабільний урожай.

