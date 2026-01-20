Відео
Головна Дім та город Посадіть кісточкові так — і дерево приживеться без проблем

Посадіть кісточкові так — і дерево приживеться без проблем

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 01:12
Як правильно садити кісточкові дерева - терміни, глибина ями та догляд
Людина садить дерево в саду. Фото: Pexels

Правильна посадка кісточкових дерев напряму впливає на приживлення саджанця, ріст коріння та майбутнє плодоношення. Помилки під час висаджування часто призводять до загибелі дерева вже в перший сезон.

Новини.LIVE розповідає, як правильно садити кісточкові дерева, щоб вони швидко прижилися та дали стабільний врожай.

Читайте також:

Коли краще садити кісточкові дерева

Оптимальний час залежить від сезону:

  • навесні — до початку сокоруху, коли ґрунт уже прогрівся;
  • восени — за 3-4 тижні до стійких морозів.

Весняна посадка підходить для холодних регіонів, осіння — для південних областей.

Як підготувати яму для посадки

Щоб саджанець швидко прижився:

  • викопайте яму глибиною 50-60 см і шириною 60-70 см;
  • верхній шар ґрунту змішайте з перегноєм;
  • не додавайте свіжий гній — він обпалює коріння.

Основні правила посадки

Під час висаджування важливо:

  • не заглиблювати кореневу шийку;
  • рівномірно розправити коріння;
  • добре ущільнити ґрунт і рясно полити.

Після посадки замульчуйте пристовбурне коло — це збереже вологу і захистить коріння від перепадів температур.

Догляд після посадки

У перші тижні:

  • регулярно поливайте без перезволоження;
  • притіняйте саджанець від палючого сонця;
  • не вносіть добрива до повного вкорінення.

Дотримання цих правил значно підвищує шанси кісточкових дерев на швидке приживлення та стабільний урожай.

Ми вже писали про те, як використовувати цибулеве лушпиння вдома і в саду.

Раніше пояснювали те, які рослини найкраще садити поруч з огірками та яких сусідів варто уникати.

Детальніше розповідали про те, що таке агроволокно, як воно працює та чому стало незамінним у садівництві.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
