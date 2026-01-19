Відео
Баклажани зійдуть як на дріжджах — головний спосіб посіву

Баклажани зійдуть як на дріжджах — головний спосіб посіву

Дата публікації: 19 січня 2026 01:12
Як сіяти баклажани на розсаду - строки, підготовка насіння та правила посіву
Розсада баклажанів у горщиках. Фото: Decorexpro

Правильний посів баклажанів на розсаду допомагає отримати міцні сходи та формує основу майбутнього врожаю. Важливо дотриматися строків, підібрати якісний ґрунт і витримати потрібну глибину посіву.

Новини.LIVE розповідає, як сіяти баклажани вдома та створити умови для швидкого проростання.

Коли сіяти баклажани

Баклажани потребують довгого періоду вирощування, тому їх висівають зазвичай у лютому-березні. Розсада повинна рости близько 60-70 днів, перш ніж її висадять у відкритий ґрунт або теплицю.

Як підготувати насіння

Перед посівом насіння бажано перебрати та замочити у теплій воді, щоб прискорити проростання. Деякі городники використовують стимулятори росту — це допомагає отримати дружні сходи, особливо якщо насіння не найсвіжіше.

Основні правила посіву

  • Використовуйте легкий поживний ґрунт.
  • Глибина загортання — не більше 1 см.
  • Після посіву зволожте землю та накрийте контейнер плівкою.
  • До появи паростків температура має бути +24…+26°C.

Догляд за молодою розсадою

Коли з’являються сходи, плівку знімають і переносять рослини ближче до світла. Температуру варто знизити до +20°C, щоб стебла не витягувалися. Поливати потрібно помірно, без перезволоження. Пікірування проводять у фазі 2-3 справжніх листків.

поради посів розсада баклажан насіння
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
