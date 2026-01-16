Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Це підживлення робить фіалку густо квітучою взимку

Це підживлення робить фіалку густо квітучою взимку

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 06:52
Як змусити фіалку цвісти взимку - три інгредієнти для потужної бутонізації
Людина доглядає фіалку. Фото: Pinterest

Взимку фіалки зазвичай жовтіють і зупиняють ріст, але проста підгодівля із трьох компонентів може повністю змінити ситуацію. Квітка починає формувати бутони навіть у холодний сезон.

Новини.LIVE розповідає, як підживити фіалку взимку для стабільного цвітіння.

Реклама
Читайте також:

Що потрібно для зимової підгодівлі

  • 1 г монофосфату калію.
  • 0,05 г борної кислоти.
  • 1 таблетка янтарної кислоти.
  • 1 л теплої води.

Як приготувати розчин

Подрібніть таблетку янтарної кислоти, розчиніть усі компоненти у теплій воді, перемішайте до прозорості та дайте охолонути. Температура розчину має бути близькою до кімнатної — це підвищує ефективність засвоєння.

Як використовувати

  • Поливати вранці о 7-й годині.
  • Доза: 50 мл на горщик 9 см.
  • Частота: раз на 14 днів до кінця лютого.

Таке застосування дає рослині калій і фосфор, необхідні для активного формування бутонів.

Посилення ефекту освітленням

  • LED-лампа 14 Вт.
  • Відстань: 25 см.
  • Тривалість: 12 годин.

Комбіноване світло й підгодівля стимулюють сильне зростання та насичений колір листя.

Коли з’явиться результат

Перші зміни видно через тиждень — листя стає пружним. До кінця місяця формується 25% нової розетки та з’являються перші бутони. Регулярне використання підживлення закріплює ефект і робить цвітіння фіалки більш тривалим та стабільним.

Ми вже писали про те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Раніше повідомлялося про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

Також ми пояснювали те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

рослини зима поради добрива фіалка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації