Як змусити фіалку цвісти взимку - три інгредієнти для потужної бутонізації

Людина доглядає фіалку. Фото: Pinterest

Взимку фіалки зазвичай жовтіють і зупиняють ріст, але проста підгодівля із трьох компонентів може повністю змінити ситуацію. Квітка починає формувати бутони навіть у холодний сезон.

Новини.LIVE розповідає, як підживити фіалку взимку для стабільного цвітіння.

Що потрібно для зимової підгодівлі

1 г монофосфату калію.

0,05 г борної кислоти.

1 таблетка янтарної кислоти.

1 л теплої води.

Як приготувати розчин

Подрібніть таблетку янтарної кислоти, розчиніть усі компоненти у теплій воді, перемішайте до прозорості та дайте охолонути. Температура розчину має бути близькою до кімнатної — це підвищує ефективність засвоєння.

Як використовувати

Поливати вранці о 7-й годині.

Доза: 50 мл на горщик 9 см.

Частота: раз на 14 днів до кінця лютого.

Таке застосування дає рослині калій і фосфор, необхідні для активного формування бутонів.

Посилення ефекту освітленням

LED-лампа 14 Вт.

Відстань: 25 см.

Тривалість: 12 годин.

Комбіноване світло й підгодівля стимулюють сильне зростання та насичений колір листя.

Коли з’явиться результат

Перші зміни видно через тиждень — листя стає пружним. До кінця місяця формується 25% нової розетки та з’являються перші бутони. Регулярне використання підживлення закріплює ефект і робить цвітіння фіалки більш тривалим та стабільним.

