Как заставить фиалку цвести зимой - три ингредиента для мощной бутонизации

Эта подкормка делает фиалку густо цветущей зимой
Зимой фиалки обычно желтеют и останавливают рост, но простая подкормка из трех компонентов может полностью изменить ситуацию. Цветок начинает формировать бутоны даже в холодный сезон.
Новини.LIVE рассказывает, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.
Что нужно для зимней подкормки
- 1 г монофосфата калия.
- 0,05 г борной кислоты.
- 1 таблетка янтарной кислоты.
- 1 л теплой воды.
Как приготовить раствор
Измельчите таблетку янтарной кислоты, растворите все компоненты в теплой воде, перемешайте до прозрачности и дайте остыть. Температура раствора должна быть близкой к комнатной — это повышает эффективность усвоения.
Как использовать
- Поливать утром в 7 часов утра.
- Доза: 50 мл на горшок 9 см.
- Частота: раз в 14 дней до конца февраля.
Такое применение дает растению калий и фосфор, необходимые для активного формирования бутонов.
Усиление эффекта освещением
- LED-лампа 14 Вт.
- Расстояние: 25 см.
- Продолжительность: 12 часов.
Комбинированный свет и подкормка стимулируют сильный рост и насыщенный цвет листьев.
Когда появится результат
Первые изменения видны через неделю — листья становятся упругими. К концу месяца формируется 25% новой розетки и появляются первые бутоны. Регулярное использование подкормки закрепляет эффект и делает цветение фиалки более длительным и стабильным.
Мы уже писали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.
Ранее сообщалось о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.
Также мы объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.
Читайте Новини.LIVE!