Как заставить фиалку цвести зимой - три ингредиента для мощной бутонизации

Человек ухаживает за фиалкой. Фото: Pinterest

Зимой фиалки обычно желтеют и останавливают рост, но простая подкормка из трех компонентов может полностью изменить ситуацию. Цветок начинает формировать бутоны даже в холодный сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.

Реклама

Читайте также:

Что нужно для зимней подкормки

1 г монофосфата калия.

0,05 г борной кислоты.

1 таблетка янтарной кислоты.

1 л теплой воды.

Как приготовить раствор

Измельчите таблетку янтарной кислоты, растворите все компоненты в теплой воде, перемешайте до прозрачности и дайте остыть. Температура раствора должна быть близкой к комнатной — это повышает эффективность усвоения.

Как использовать

Поливать утром в 7 часов утра.

Доза: 50 мл на горшок 9 см.

Частота: раз в 14 дней до конца февраля.

Такое применение дает растению калий и фосфор, необходимые для активного формирования бутонов.

Усиление эффекта освещением

LED-лампа 14 Вт.

Расстояние: 25 см.

Продолжительность: 12 часов.

Комбинированный свет и подкормка стимулируют сильный рост и насыщенный цвет листьев.

Когда появится результат

Первые изменения видны через неделю — листья становятся упругими. К концу месяца формируется 25% новой розетки и появляются первые бутоны. Регулярное использование подкормки закрепляет эффект и делает цветение фиалки более длительным и стабильным.

Мы уже писали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Ранее сообщалось о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Также мы объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.