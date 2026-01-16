Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Эта подкормка делает фиалку густо цветущей зимой

Эта подкормка делает фиалку густо цветущей зимой

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 06:52
Как заставить фиалку цвести зимой - три ингредиента для мощной бутонизации
Человек ухаживает за фиалкой. Фото: Pinterest

Зимой фиалки обычно желтеют и останавливают рост, но простая подкормка из трех компонентов может полностью изменить ситуацию. Цветок начинает формировать бутоны даже в холодный сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.

Реклама
Читайте также:

Что нужно для зимней подкормки

  • 1 г монофосфата калия.
  • 0,05 г борной кислоты.
  • 1 таблетка янтарной кислоты.
  • 1 л теплой воды.

Как приготовить раствор

Измельчите таблетку янтарной кислоты, растворите все компоненты в теплой воде, перемешайте до прозрачности и дайте остыть. Температура раствора должна быть близкой к комнатной — это повышает эффективность усвоения.

Как использовать

  • Поливать утром в 7 часов утра.
  • Доза: 50 мл на горшок 9 см.
  • Частота: раз в 14 дней до конца февраля.

Такое применение дает растению калий и фосфор, необходимые для активного формирования бутонов.

Усиление эффекта освещением

  • LED-лампа 14 Вт.
  • Расстояние: 25 см.
  • Продолжительность: 12 часов.

Комбинированный свет и подкормка стимулируют сильный рост и насыщенный цвет листьев.

Когда появится результат

Первые изменения видны через неделю — листья становятся упругими. К концу месяца формируется 25% новой розетки и появляются первые бутоны. Регулярное использование подкормки закрепляет эффект и делает цветение фиалки более длительным и стабильным.

Мы уже писали о том, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

Ранее сообщалось о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Также мы объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

растения зима советы удобрения фиалка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации