Коли сіяти квіти на розсаду у січні 2026 - сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

У січні сіють квіти, які потребують довгого періоду росту й додаткового освітлення. Місячний календар допомагає обрати дні, коли насіння сходить швидше та формує міцнішу розсаду.

Які квіти висівають у січні

У перший місяць року сіють культури, яким потрібно багато часу для розвитку:

петунія;

бегонія;

гвоздика Шабо;

примула;

лобелія;

дельфініум.

Ці рослини мають слабку ранню вегетацію, тому без підсвітки витягуються в нитки. Фітолампа на 12-14 годин — обов’язкова умова для міцної розсади.

Сприятливі дні для посіву у січні 2026

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 31.

Посів у ці дні дає:

швидкі та дружні сходи;

міцніші стебла;

кращу приживлюваність після пікірування;

активніше цвітіння влітку.

Несприятливі дні січня 2026

1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30.

У ці дні рослини часто хворіють, сходи можуть бути слабкими або нерівномірними. Решта дат вважається нейтральними.

Чому краще сіяти квіти на розсаду

Контроль якості ґрунту.

Можливість підтримувати тепло й освітлення.

Рівномірні сходи.

Ранніші та пишніші квітучі кущі влітку.

Контейнери дозволяють уникнути холодного ґрунту і нестачі світла, чого не досягти при прямому посіві у березні-квітні.

