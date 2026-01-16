Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Головна Дім та город Посів квітів у січні — сприятливі дні за місячним календарем

Посів квітів у січні — сприятливі дні за місячним календарем

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 17:09
Коли сіяти квіти на розсаду у січні 2026 - сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем
Дівчина тримає розсаду квітів. Фото: Pinterest

У січні сіють квіти, які потребують довгого періоду росту й додаткового освітлення. Місячний календар допомагає обрати дні, коли насіння сходить швидше та формує міцнішу розсаду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно сіяти квіти у січні за місячним календарем.

Читайте також:

Які квіти висівають у січні

У перший місяць року сіють культури, яким потрібно багато часу для розвитку:

  • петунія;
  • бегонія;
  • гвоздика Шабо;
  • примула;
  • лобелія;
  • дельфініум.

Ці рослини мають слабку ранню вегетацію, тому без підсвітки витягуються в нитки. Фітолампа на 12-14 годин — обов’язкова умова для міцної розсади.

Сприятливі дні для посіву у січні 2026

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 31.

Посів у ці дні дає:

  • швидкі та дружні сходи;
  • міцніші стебла;
  • кращу приживлюваність після пікірування;
  • активніше цвітіння влітку.

Несприятливі дні січня 2026

1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30.

У ці дні рослини часто хворіють, сходи можуть бути слабкими або нерівномірними. Решта дат вважається нейтральними.

Чому краще сіяти квіти на розсаду

  • Контроль якості ґрунту.
  • Можливість підтримувати тепло й освітлення.
  • Рівномірні сходи.
  • Ранніші та пишніші квітучі кущі влітку.

Контейнери дозволяють уникнути холодного ґрунту і нестачі світла, чого не досягти при прямому посіві у березні-квітні.

квіти поради розсада місячний календар січень
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
