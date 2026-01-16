Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Посев цветов в январе — благоприятные дни по лунному календарю

Посев цветов в январе — благоприятные дни по лунному календарю

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 17:09
Когда сеять цветы на рассаду в январе 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
Девушка держит рассаду цветов. Фото: Pinterest

В январе сеют цветы, которые требуют долгого периода роста и дополнительного освещения. Лунный календарь помогает выбрать дни, когда семена всходят быстрее и формируют более крепкую рассаду.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сеять цветы в январе по лунному календарю.

Реклама
Читайте также:

Какие цветы высевают в январе

В первый месяц года сеют культуры, которым нужно много времени для развития:

  • петуния;
  • бегония;
  • гвоздика Шабо;
  • примула;
  • лобелия;
  • дельфиниум.

Эти растения имеют слабую раннюю вегетацию, поэтому без подсветки вытягиваются в нити. Фитолампа на 12-14 часов — обязательное условие для крепкой рассады.

Благоприятные дни для посева в январе 2026 года

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 31.

Посев в эти дни дает:

  • быстрые и дружные всходы;
  • более крепкие стебли;
  • лучшую приживаемость после пикировки;
  • более активное цветение летом.

Неблагоприятные дни января 2026 года

1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30.

В эти дни растения часто болеют, всходы могут быть слабыми или неравномерными. Остальные даты считаются нейтральными.

Почему лучше сеять цветы на рассаду

  • Контроль качества почвы.
  • Возможность поддерживать тепло и освещение.
  • Равномерные всходы.
  • Более ранние и пышные цветущие кусты летом.

Контейнеры позволяют избежать холодной почвы и недостатка света, чего не достичь при прямом посеве в марте-апреле.

Мы уже писали о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Ранее объясняли то, какие правила помогут орхидеи без потерь пережить зиму.

Подробнее рассказывали о том, что нужно сделать с луком перед хранением и в каких условиях он будет лежать дольше всего.

цветы советы рассада лунный календарь январь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации