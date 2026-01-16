Когда сеять цветы на рассаду в январе 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Девушка держит рассаду цветов. Фото: Pinterest

В январе сеют цветы, которые требуют долгого периода роста и дополнительного освещения. Лунный календарь помогает выбрать дни, когда семена всходят быстрее и формируют более крепкую рассаду.

Лунный календарь помогает выбрать дни, когда семена всходят быстрее и формируют более крепкую рассаду.

Какие цветы высевают в январе

В первый месяц года сеют культуры, которым нужно много времени для развития:

петуния;

бегония;

гвоздика Шабо;

примула;

лобелия;

дельфиниум.

Эти растения имеют слабую раннюю вегетацию, поэтому без подсветки вытягиваются в нити. Фитолампа на 12-14 часов — обязательное условие для крепкой рассады.

Благоприятные дни для посева в январе 2026 года

4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 31.

Посев в эти дни дает:

быстрые и дружные всходы;

более крепкие стебли;

лучшую приживаемость после пикировки;

более активное цветение летом.

Неблагоприятные дни января 2026 года

1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30.

В эти дни растения часто болеют, всходы могут быть слабыми или неравномерными. Остальные даты считаются нейтральными.

Почему лучше сеять цветы на рассаду

Контроль качества почвы.

Возможность поддерживать тепло и освещение.

Равномерные всходы.

Более ранние и пышные цветущие кусты летом.

Контейнеры позволяют избежать холодной почвы и недостатка света, чего не достичь при прямом посеве в марте-апреле.

