Когда сеять цветы на рассаду в январе 2026 - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Посев цветов в январе — благоприятные дни по лунному календарю
В январе сеют цветы, которые требуют долгого периода роста и дополнительного освещения. Лунный календарь помогает выбрать дни, когда семена всходят быстрее и формируют более крепкую рассаду.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно сеять цветы в январе по лунному календарю.
Какие цветы высевают в январе
В первый месяц года сеют культуры, которым нужно много времени для развития:
- петуния;
- бегония;
- гвоздика Шабо;
- примула;
- лобелия;
- дельфиниум.
Эти растения имеют слабую раннюю вегетацию, поэтому без подсветки вытягиваются в нити. Фитолампа на 12-14 часов — обязательное условие для крепкой рассады.
Благоприятные дни для посева в январе 2026 года
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 27, 31.
Посев в эти дни дает:
- быстрые и дружные всходы;
- более крепкие стебли;
- лучшую приживаемость после пикировки;
- более активное цветение летом.
Неблагоприятные дни января 2026 года
1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30.
В эти дни растения часто болеют, всходы могут быть слабыми или неравномерными. Остальные даты считаются нейтральными.
Почему лучше сеять цветы на рассаду
- Контроль качества почвы.
- Возможность поддерживать тепло и освещение.
- Равномерные всходы.
- Более ранние и пышные цветущие кусты летом.
Контейнеры позволяют избежать холодной почвы и недостатка света, чего не достичь при прямом посеве в марте-апреле.
