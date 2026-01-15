Видео
Главная Дом и огород Благоприятные дни 2026 года для посева томатов — урожай удивит

Благоприятные дни 2026 года для посева томатов — урожай удивит

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 16:54
Когда сеять томаты на рассаду 2026 - благоприятные и запретные дни
Человек сеет семена томатов. Фото: Pinterest

Правильно выбранные дни для посева томатов помогают получить крепкую, равномерную рассаду и значительно увеличивают будущий урожай. Если сеять в удачные периоды, растения растут активнее и легче переносят пересадки.

Новини.LIVE рассказывает, в какие дни 2026 года лучше всего высевать томаты и когда делать этого категорически нельзя.

Читайте также:

Благоприятные дни для посева томатов в январе 2026 года

Опытные огородники советуют сеять томаты во второй половине месяца — с 19 по 31 января. В этот период:

  • семена проклевываются быстрее;
  • ростки растут равномерными и более крепкими;
  • растения имеют лучший иммунитет;
  • рассада легче переносит пересадки.

Именно такие посевы чаще всего дают ранний и обильный урожай.

Когда томаты сеять нельзя

Есть даты, когда делать посевы категорически не рекомендуется:

  • 4-17 января — период убывающей Луны, когда энергия растений направлена в корни, и семена всходят слабо;
  • 18 января — новолуние, день полной паузы во всех работах с семенами.

Посевы в эти дни часто загнивают или дают тонкие, неустойчивые "ниточки".

Почему важно придерживаться Лунного календаря

Посевы в благоприятные периоды позволяют получить более сильную рассаду, которая лучше переносит перепады температур и пересадки. Такие растения формируют устойчивые цветочные кисти и дают больше плодов уже с начала лета.

Совет огородникам

Зимний посев томатов — это всегда риск, но правильный выбор даты значительно увеличивает шансы на успех. Если угадать с благоприятными днями, зеленые ростки появятся быстрее, а первые домашние помидоры — гораздо раньше.

