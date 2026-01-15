Когда сеять томаты на рассаду 2026 - благоприятные и запретные дни

Благоприятные дни 2026 года для посева томатов — урожай удивит
Правильно выбранные дни для посева томатов помогают получить крепкую, равномерную рассаду и значительно увеличивают будущий урожай. Если сеять в удачные периоды, растения растут активнее и легче переносят пересадки.
Новини.LIVE рассказывает, в какие дни 2026 года лучше всего высевать томаты и когда делать этого категорически нельзя.
Благоприятные дни для посева томатов в январе 2026 года
Опытные огородники советуют сеять томаты во второй половине месяца — с 19 по 31 января. В этот период:
- семена проклевываются быстрее;
- ростки растут равномерными и более крепкими;
- растения имеют лучший иммунитет;
- рассада легче переносит пересадки.
Именно такие посевы чаще всего дают ранний и обильный урожай.
Когда томаты сеять нельзя
Есть даты, когда делать посевы категорически не рекомендуется:
- 4-17 января — период убывающей Луны, когда энергия растений направлена в корни, и семена всходят слабо;
- 18 января — новолуние, день полной паузы во всех работах с семенами.
Посевы в эти дни часто загнивают или дают тонкие, неустойчивые "ниточки".
Почему важно придерживаться Лунного календаря
Посевы в благоприятные периоды позволяют получить более сильную рассаду, которая лучше переносит перепады температур и пересадки. Такие растения формируют устойчивые цветочные кисти и дают больше плодов уже с начала лета.
Совет огородникам
Зимний посев томатов — это всегда риск, но правильный выбор даты значительно увеличивает шансы на успех. Если угадать с благоприятными днями, зеленые ростки появятся быстрее, а первые домашние помидоры — гораздо раньше.
