Коли сіяти томати на розсаду 2026 - сприятливі та заборонені дні

Сприятливі дні 2026 року для посіву томатів — врожай здивує
Правильно обрані дні для посіву томатів допомагають отримати міцну, рівномірну розсаду та значно збільшують майбутній урожай. Якщо сіяти у вдалі періоди, рослини ростуть активніше й легше переносять пересадки.
Новини.LIVE розповідає, у які дні 2026 року найкраще висівати томати та коли робити цього категорично не можна.
Сприятливі дні для посіву томатів у січні 2026 року
Досвідчені городники радять сіяти томати у другій половині місяця — з 19 по 31 січня. У цей період:
- насіння прокльовується швидше;
- паростки ростуть рівномірними та міцнішими;
- рослини мають кращий імунітет;
- розсада легше переносить пересадки.
Саме такі посіви найчастіше дають ранній і рясний урожай.
Коли томати сіяти не можна
Є дати, коли робити посіви категорично не рекомендується:
- 4-17 січня — період спадного Місяця, коли енергія рослин спрямована в корені, і насіння сходить слабко;
- 18 січня — молодик, день повної паузи у всіх роботах із насінням.
Посіви в ці дні часто загнивають або дають тонкі, нестійкі "ниточки".
Чому важливо дотримуватися Місячного календаря
Посіви у сприятливі періоди дозволяють отримати сильнішу розсаду, яка краще переносить перепади температур та пересадки. Такі рослини формують стійкі квіткові кисті й дають більше плодів уже з початку літа.
Порада городникам
Зимовий посів томатів — це завжди ризик, але правильний вибір дати значно збільшує шанси на успіх. Якщо вгадати зі сприятливими днями, зелені паростки з’являться швидше, а перші домашні помідори — набагато раніше.
