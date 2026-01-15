Коли сіяти томати на розсаду 2026 - сприятливі та заборонені дні

Людина сіє насіння томатів. Фото: Pinterest

Правильно обрані дні для посіву томатів допомагають отримати міцну, рівномірну розсаду та значно збільшують майбутній урожай. Якщо сіяти у вдалі періоди, рослини ростуть активніше й легше переносять пересадки.

Новини.LIVE розповідає, у які дні 2026 року найкраще висівати томати та коли робити цього категорично не можна.

Сприятливі дні для посіву томатів у січні 2026 року

Досвідчені городники радять сіяти томати у другій половині місяця — з 19 по 31 січня. У цей період:

насіння прокльовується швидше;

паростки ростуть рівномірними та міцнішими;

рослини мають кращий імунітет;

розсада легше переносить пересадки.

Саме такі посіви найчастіше дають ранній і рясний урожай.

Коли томати сіяти не можна

Є дати, коли робити посіви категорично не рекомендується:

4-17 січня — період спадного Місяця, коли енергія рослин спрямована в корені, і насіння сходить слабко;

18 січня — молодик, день повної паузи у всіх роботах із насінням.

Посіви в ці дні часто загнивають або дають тонкі, нестійкі "ниточки".

Чому важливо дотримуватися Місячного календаря

Посіви у сприятливі періоди дозволяють отримати сильнішу розсаду, яка краще переносить перепади температур та пересадки. Такі рослини формують стійкі квіткові кисті й дають більше плодів уже з початку літа.

Порада городникам

Зимовий посів томатів — це завжди ризик, але правильний вибір дати значно збільшує шанси на успіх. Якщо вгадати зі сприятливими днями, зелені паростки з’являться швидше, а перші домашні помідори — набагато раніше.

