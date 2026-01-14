Как хранить лук зимой, чтобы он не прорастал и не высыхал - простой метод и условия

Лук будет лежать до лета как свежий — сделайте один простой шаг
Зимой лук быстро прорастает, теряет сочность или начинает подгнивать, если хранить его неправильно. Однако есть простой способ, который позволяет сохранить овощ твердым и ароматным вплоть до лета.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать с луком перед хранением и в каких условиях он будет лежать дольше всего.
Простой способ, который блокирует прорастание лука
Перед хранением стоит припудрить шейку луковицы мелом или древесной золой. Легкий слой порошка:
- останавливает прорастание;
- защищает от грибка и бактерий;
- впитывает лишнюю влагу;
- продлевает срок хранения в 2-3 раза.
Где и в каких условиях лук хранится дольше всего
Оптимальные условия для хранения:
- температура +2...+10°C;
- сухой воздух;
- темное место;
- хорошая вентиляция.
Лучшая тара: плетеные корзины, сетки, картонные коробки с отверстиями, полотняные мешочки.
Категорически нельзя хранить лук:
- в полиэтиленовых пакетах;
- в закрытом холодильнике;
- рядом с картофелем (он выделяет влагу).
Как предотвратить высыхание лука
Чтобы лук оставался плотным и сочным:
- не снимайте шелуху;
- не ставьте тару вблизи батарей или плиты;
- раз в месяц перебирайте и удаляйте мягкие луковицы.
Лайфхак: положите на дно коробки несколько салфеток с солью или рисом — они будут впитывать лишнюю влагу и уменьшат риск конденсата.
