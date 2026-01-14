Видео
Главная Дом и огород Лук будет лежать до лета как свежий — сделайте один простой шаг

Лук будет лежать до лета как свежий — сделайте один простой шаг

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 20:00
Как хранить лук зимой, чтобы он не прорастал и не высыхал - простой метод и условия
Мужчина держит лук. Фото: Pixabay

Зимой лук быстро прорастает, теряет сочность или начинает подгнивать, если хранить его неправильно. Однако есть простой способ, который позволяет сохранить овощ твердым и ароматным вплоть до лета.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать с луком перед хранением и в каких условиях он будет лежать дольше всего.

Простой способ, который блокирует прорастание лука

Перед хранением стоит припудрить шейку луковицы мелом или древесной золой. Легкий слой порошка:

  • останавливает прорастание;
  • защищает от грибка и бактерий;
  • впитывает лишнюю влагу;
  • продлевает срок хранения в 2-3 раза.

Где и в каких условиях лук хранится дольше всего

Оптимальные условия для хранения:

  • температура +2...+10°C;
  • сухой воздух;
  • темное место;
  • хорошая вентиляция.

Лучшая тара: плетеные корзины, сетки, картонные коробки с отверстиями, полотняные мешочки.

Категорически нельзя хранить лук:

  • в полиэтиленовых пакетах;
  • в закрытом холодильнике;
  • рядом с картофелем (он выделяет влагу).

Как предотвратить высыхание лука

Чтобы лук оставался плотным и сочным:

  • не снимайте шелуху;
  • не ставьте тару вблизи батарей или плиты;
  • раз в месяц перебирайте и удаляйте мягкие луковицы.

Лайфхак: положите на дно коробки несколько салфеток с солью или рисом — они будут впитывать лишнюю влагу и уменьшат риск конденсата.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
