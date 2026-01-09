Самые урожайные сорта красного лука - выбор огородников, преимущества и уход

Мужчина держит урожай красного лука. Фото: iStockphoto

Опытные огородники назвали самые урожайные сорта красного лука, которые не болеют, хорошо хранятся и требуют минимального ухода. Эти виды стабильно дают сочные плоды.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта стоит сеять и как ухаживать за луком для максимального урожая.

Сорта красного лука, которые проверены годами

Ред Барон — дает плотные темно-фиолетовые луковицы, устойчив к болезням, прекрасно хранится всю зиму.

Кармен — без горечи, идеален для салатов, созревает быстро и не прихотлив к погодным условиям.

Черный принц — сладковатый вкус, темная шелуха, почти не пускает стрелку и выдерживает небольшие заморозки.

Почему эти сорта выбирают огородники

Они редко болеют, не гниют и дают стабильный урожай даже при минимальном уходе. Лук сохраняет сочность до весны и подходит для свежих блюд, маринования и зажарки. К тому же эти сорта хорошо переносят разные условия выращивания, поэтому стабильно растут в большинстве регионов.

Основы правильного ухода

Перед посадкой добавьте в лунки золу или другую легкую подкормку.

Обеспечьте рыхлую и плодородную почву.

Поддерживайте умеренный полив и регулярно рыхлите землю.

Так луковицы будут расти более крупными и плотными.

Где сажать и когда собирать

Красный лук любит солнце, но облегченная тень во второй половине дня защитит перья от ожогов. Собирайте урожай, когда перья желтеют и ложатся — тогда лук будет прекрасно храниться всю зиму. Важно также не передерживать его в земле, ведь перезревшие луковицы хуже лежат и быстрее теряют сочность.

