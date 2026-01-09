Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Секрет большого урожая — какие сорта красного лука самые лучшие

Секрет большого урожая — какие сорта красного лука самые лучшие

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 07:07
Самые урожайные сорта красного лука - выбор огородников, преимущества и уход
Мужчина держит урожай красного лука. Фото: iStockphoto

Опытные огородники назвали самые урожайные сорта красного лука, которые не болеют, хорошо хранятся и требуют минимального ухода. Эти виды стабильно дают сочные плоды.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта стоит сеять и как ухаживать за луком для максимального урожая.

Реклама
Читайте также:

Сорта красного лука, которые проверены годами

  • Ред Барон — дает плотные темно-фиолетовые луковицы, устойчив к болезням, прекрасно хранится всю зиму.
  • Кармен — без горечи, идеален для салатов, созревает быстро и не прихотлив к погодным условиям.
  • Черный принц — сладковатый вкус, темная шелуха, почти не пускает стрелку и выдерживает небольшие заморозки.

Почему эти сорта выбирают огородники

Они редко болеют, не гниют и дают стабильный урожай даже при минимальном уходе. Лук сохраняет сочность до весны и подходит для свежих блюд, маринования и зажарки. К тому же эти сорта хорошо переносят разные условия выращивания, поэтому стабильно растут в большинстве регионов.

Основы правильного ухода

  • Перед посадкой добавьте в лунки золу или другую легкую подкормку.
  • Обеспечьте рыхлую и плодородную почву.
  • Поддерживайте умеренный полив и регулярно рыхлите землю.

Так луковицы будут расти более крупными и плотными.

Где сажать и когда собирать

Красный лук любит солнце, но облегченная тень во второй половине дня защитит перья от ожогов. Собирайте урожай, когда перья желтеют и ложатся — тогда лук будет прекрасно храниться всю зиму. Важно также не передерживать его в земле, ведь перезревшие луковицы хуже лежат и быстрее теряют сочность.

Мы уже писали о том, какие цветы стоит сеять именно сейчас и как правильно провести зимний посев дома.

Ранее объясняли то, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять для максимального результата.

Подробнее рассказывали о том, что можно сажать возле ели и как избежать проблем с тенью и корнями.

урожай советы огород лук уход сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации