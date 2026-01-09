Найурожайніші сорти червоної цибулі - вибір городників, переваги та догляд

Чоловік тримає врожай червоної цибулі. Фото: iStockphoto

Досвідчені городники назвали найурожайніші сорти червоної цибулі, які не хворіють, добре зберігаються та потребують мінімального догляду. Ці види стабільно дають соковиті плоди.

Новини.LIVE розповідає, які сорти варто сіяти та як доглядати за цибулею для максимального врожаю.

Сорти червоної цибулі, які перевірені роками

Ред Барон — дає щільні темно-фіолетові цибулини, стійкий до хвороб, чудово зберігається всю зиму.

Кармен — без гіркоти, ідеальний для салатів, дозріває швидко та не примхливий до погодних умов.

Чорний принц — солодкуватий смак, темне лушпиння, майже не пускає стрілку та витримує невеликі заморозки.

Чому ці сорти обирають городники

Вони рідко хворіють, не гниють і дають стабільний урожай навіть за мінімального догляду. Цибуля зберігає соковитість до весни і підходить для свіжих страв, маринування та засмажки. До того ж ці сорти добре переносять різні умови вирощування, тому стабільно ростуть у більшості регіонів.

Основи правильного догляду

Перед посадкою додайте в лунки золу або інше легке підживлення.

Забезпечте пухкий та родючий ґрунт.

Підтримуйте помірний полив і регулярно розпушуйте землю.

Так цибулини ростимуть більшими та щільнішими.

Де садити та коли збирати

Червона цибуля любить сонце, але полегшений затінок у другій половині дня захистить пір’я від опіків. Збирайте врожай, коли пір’я жовтіє й лягає — тоді цибуля чудово зберігатиметься всю зиму. Важливо також не перетримувати її в землі, адже перезрілі цибулини гірше лежать і швидше втрачають соковитість.

