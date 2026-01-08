Відео
Відео

Сійте вже у січні — ці квіти зацвітуть набагато раніше за інші

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 01:10
Які квіти сіяти у січні 2026 - поради для сильної розсади
Чоловік садить квіти в саду. Фото: Alamy

Січень — вдалий місяць для посіву квітів, яким потрібен тривалий період розвитку, щоб вони змогли зацвісти вже на початку літа. Ранній старт дає сильну розсаду та швидке укорінення.

Новини.LIVE розповідає, які квіти варто сіяти саме зараз і як правильно провести зимовий посів удома.

Які квіти варто сіяти у січні

  • Еустома.
  • Бегонія вічноквітуча.
  • Пеларгонія.
  • Лобелія.
  • Гвоздика шабо.
  • Примула.
  • Лаванда.
  • Дельфініум.
  • Петунія каскадна.

Підготовка до зимового посіву

Для результативного пророщування потрібен легкий стерильний субстрат, бажано на основі торфу з перлітом. Дрібне насіння не заглиблюють, а лише притискають до поверхні або розкладають по снігу.

Умови для проростання взимку

Розсаді потрібне інтенсивне підсвічування 12-14 годин, стабільна температура 20-24 °C та легка постійна вологість ґрунту. Ємності накривають плівкою та щодня провітрюють. Обов’язково ставте розсаду подалі від протягів, адже перепади температури уповільнюють проростання.

Догляд після появи паростків

Коли насіння проросте, укриття поступово знімають, поливають акуратно з пульверизатора або через піддон. Пікірування проводять після появи 2-3 листків. Січнева розсада дає більш міцні та ранньоквітучі рослини.

квіти поради посів розсада січень
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
