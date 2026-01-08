Видео
Главная Дом и огород Сейте уже в январе — эти цветы зацветут намного раньше других

Сейте уже в январе — эти цветы зацветут намного раньше других

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 01:10
Какие цветы сеять в январе 2026 - советы для сильной рассады
Мужчина сажает цветы в саду. Фото: Alamy

Январь — удачный месяц для посева цветов, которым нужен длительный период развития, чтобы они смогли зацвести уже в начале лета. Ранний старт дает сильную рассаду и быстрое укоренение.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы стоит сеять именно сейчас и как правильно провести зимний посев дома.

Читайте также:

Какие цветы стоит сеять в январе

  • Эустома.
  • Бегония вечноцветущая.
  • Пеларгония.
  • Лобелия.
  • Гвоздика шабо.
  • Примула.
  • Лаванда.
  • Дельфиниум.
  • Петуния каскадная.

Подготовка к зимнему посеву

Для результативного проращивания нужен легкий стерильный субстрат, желательно на основе торфа с перлитом. Мелкие семена не заглубляют, а лишь прижимают к поверхности или раскладывают по снегу.

Условия для прорастания зимой

Рассаде нужна интенсивная подсветка 12-14 часов, стабильная температура 20-24 °C и легкая постоянная влажность почвы. Емкости накрывают пленкой и ежедневно проветривают. Обязательно ставьте рассаду подальше от сквозняков, ведь перепады температуры замедляют прорастание.

Уход после появления ростков

Когда семена прорастут, укрытие постепенно снимают, поливают аккуратно из пульверизатора или через поддон. Пикировку проводят после появления 2-3 листьев. Январская рассада дает более крепкие и раннецветущие растения.

Мы уже писали о том, как подготовить луковицы цветов и какие сроки посадки выбрать.

Ранее объясняли то, какое удобрение лучше всего подходит для помидоров.

Подробнее рассказывали о том, когда и как безопасно поливать сад зимой.

