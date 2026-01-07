Как выгнать тюльпаны и нарциссы к 8 Марта дома - сроки посадки и температура

Тюльпаны и нарциссы зацветут к 8 Марта дома без теплицы
Домашняя выгонка тюльпанов и нарциссов позволяет вырастить цветы точно к 8 Марта даже без теплицы. Главное — правильно подготовить луковицы, выдержать охлаждение и выбрать оптимальные сроки посадки.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовить луковицы цветов и какие сроки посадки выбрать.
Как подготовить луковицы для выгонки
Для домашней выгонки выбирайте плотные, неповрежденные луковицы. Сажайте в горшки или лотки, заполненные почвой из торфа, перлита и садовой земли.
Важно:
- луковицы не должны соприкасаться друг с другом;
- почву нужно утрамбовать, чтобы избежать "выталкивания" при прорастании.
Какой режим охлаждения нужен
После посадки горшки ставят в холодное место.
Оптимальные условия:
- температура: около +9°C;
- период охлаждения: 6-8 недель.
Затем растения переносят на светлый подоконник и хорошо поливают. До цветения проходит примерно месяц.
Когда сажать цветы, чтобы зацвели к 8 Марта
Чтобы получить первые бутоны именно к женскому празднику, важно правильно рассчитать сроки.
- Для 8 Марта: сажайте в начале декабря.
- Луковицам нужно около 2 месяцев охлаждения и еще 1 месяц для роста и цветения.
Общий цикл выгонки составляет около трех месяцев.
