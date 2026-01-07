Видео
Главная Дом и огород Тюльпаны и нарциссы зацветут к 8 Марта дома без теплицы

Тюльпаны и нарциссы зацветут к 8 Марта дома без теплицы

Дата публикации 7 января 2026 10:01
Как выгнать тюльпаны и нарциссы к 8 Марта дома - сроки посадки и температура
Человек ухаживает за тюльпанами. Фото: Freepik

Домашняя выгонка тюльпанов и нарциссов позволяет вырастить цветы точно к 8 Марта даже без теплицы. Главное — правильно подготовить луковицы, выдержать охлаждение и выбрать оптимальные сроки посадки.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить луковицы цветов и какие сроки посадки выбрать.

Читайте также:

Как подготовить луковицы для выгонки

Для домашней выгонки выбирайте плотные, неповрежденные луковицы. Сажайте в горшки или лотки, заполненные почвой из торфа, перлита и садовой земли.

Важно:

  • луковицы не должны соприкасаться друг с другом;
  • почву нужно утрамбовать, чтобы избежать "выталкивания" при прорастании.

Какой режим охлаждения нужен

После посадки горшки ставят в холодное место.

Оптимальные условия:

  • температура: около +9°C;
  • период охлаждения: 6-8 недель.

Затем растения переносят на светлый подоконник и хорошо поливают. До цветения проходит примерно месяц.

Когда сажать цветы, чтобы зацвели к 8 Марта

Чтобы получить первые бутоны именно к женскому празднику, важно правильно рассчитать сроки.

  • Для 8 Марта: сажайте в начале декабря.
  • Луковицам нужно около 2 месяцев охлаждения и еще 1 месяц для роста и цветения.

Общий цикл выгонки составляет около трех месяцев.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
