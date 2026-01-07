Відео
Відео

Головна Дім та город Тюльпани та нарциси зацвітуть до 8 Березня вдома без теплиці

Тюльпани та нарциси зацвітуть до 8 Березня вдома без теплиці

Дата публікації: 7 січня 2026 10:01
Як вигнати тюльпани і нарциси до 8 Березня вдома - строки посадки та температура
Людина доглядає тюльпани. Фото: Freepik

Домашня вигонка тюльпанів і нарцисів дозволяє виростити квіти точно до 8 Березня навіть без теплиці. Головне — правильно підготувати цибулини, витримати охолодження та обрати оптимальні строки посадки.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати цибулини квітів та які строки посадки обрати.

Читайте також:

Як підготувати цибулини для вигонки

Для домашньої вигонки обирайте щільні, неушкоджені цибулини. Садіть у горщики або лотки, заповнені ґрунтом із торфу, перліту та садової землі.

Важливо:

  • цибулини не повинні торкатися одна одної;
  • ґрунт потрібно утрамбувати, щоб уникнути "виштовхування" при проростанні.

Який режим охолодження потрібен

Після посадки горщики ставлять у холодне місце.

Оптимальні умови:

  • температура: близько +9°C;
  • період охолодження: 6-8 тижнів.

Потім рослини переносять на світле підвіконня та добре поливають. До цвітіння проходить приблизно місяць.

Коли садити квіти, щоб зацвіли до 8 Березня

Щоб отримати перші бутони саме до жіночого свята, важливо правильно розрахувати строки.

  • Для 8 Березня: садіть на початку грудня.
  • Цибулинам потрібно близько 2 місяців охолодження та ще 1 місяць для росту й цвітіння.

Загальний цикл вигонки становить близько трьох місяців.

Ми пояснювали те, як швидко прибрати запах сигарет у квартирі та повернути повітрю свіжість.

Також розповідали про те, як правильно утеплити вікна та які способи працюють найкраще.

Раніше повідомлялося про те, як правильно використовувати овочеві відходи для майбутнього врожаю.

квіти поради догляд тюльпани нарциси
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
