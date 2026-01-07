Як вигнати тюльпани і нарциси до 8 Березня вдома - строки посадки та температура

Тюльпани та нарциси зацвітуть до 8 Березня вдома без теплиці
Домашня вигонка тюльпанів і нарцисів дозволяє виростити квіти точно до 8 Березня навіть без теплиці. Головне — правильно підготувати цибулини, витримати охолодження та обрати оптимальні строки посадки.
Новини.LIVE розповідає, як підготувати цибулини квітів та які строки посадки обрати.
Як підготувати цибулини для вигонки
Для домашньої вигонки обирайте щільні, неушкоджені цибулини. Садіть у горщики або лотки, заповнені ґрунтом із торфу, перліту та садової землі.
Важливо:
- цибулини не повинні торкатися одна одної;
- ґрунт потрібно утрамбувати, щоб уникнути "виштовхування" при проростанні.
Який режим охолодження потрібен
Після посадки горщики ставлять у холодне місце.
Оптимальні умови:
- температура: близько +9°C;
- період охолодження: 6-8 тижнів.
Потім рослини переносять на світле підвіконня та добре поливають. До цвітіння проходить приблизно місяць.
Коли садити квіти, щоб зацвіли до 8 Березня
Щоб отримати перші бутони саме до жіночого свята, важливо правильно розрахувати строки.
- Для 8 Березня: садіть на початку грудня.
- Цибулинам потрібно близько 2 місяців охолодження та ще 1 місяць для росту й цвітіння.
Загальний цикл вигонки становить близько трьох місяців.
