Що треба посадити біля ялини - рослини для кислого ґрунту та правила сусідства

Хвойні дерева часто заважають росту інших культур, але поруч із ялиною все ж можна отримати урожай. Потрібно лише правильно підібрати рослини та врахувати особливості ґрунту.

Новини.LIVE розповідає, що можна садити біля ялини й як уникнути проблем із тінню та корінням.

Рослини, які люблять кислий ґрунт

Це найкращі сусіди для ялини:

лохина;

брусниця;

журавлина;

гортензія;

рододендрон.

Вони добре ростуть у кислому середовищі та не конкурують із хвойними за мінерали. Головне — садити їх так, щоб ялина не забирала сонце.

Кущі, які можуть рости поруч із хвойними

Деякі культури витримують кореневу конкуренцію ялини, але потребують посиленого поливу:

ірга;

аронія;

жимолость.

Вони адаптуються до умов, якщо регулярно зволожувати ґрунт, компенсуючи високе водопоглинання хвойних.

Яблуня біля ялини: коли це можливо

Яблуні на сильнорослих підщепах мають глибоке коріння, тому менше залежать від верхнього шару ґрунту. Але для нормального росту їм потрібно додаткове підживлення, адже ялина активно забирає поживні речовини.

Як захистити саджанці від коренів ялини

Саджаючи яблуню або інші плодові ближче до хвойних, створіть захисний бар’єр:

копайте збільшену посадкову яму;

з боку ялини встановіть листи шиферу.

Такий кордон дає молодим деревам 3-5 років "фори", поки вони не сформують глибоку кореневу систему.

