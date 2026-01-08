Відео
Україна
Що посадити біля ялинки — найкраще сусідство з хвойними

Що посадити біля ялинки — найкраще сусідство з хвойними

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 05:03
Що треба посадити біля ялини - рослини для кислого ґрунту та правила сусідства
Хвойні рослини у саду. Фото: Pinterest

Хвойні дерева часто заважають росту інших культур, але поруч із ялиною все ж можна отримати урожай. Потрібно лише правильно підібрати рослини та врахувати особливості ґрунту.

Новини.LIVE розповідає, що можна садити біля ялини й як уникнути проблем із тінню та корінням.

Читайте також:

Рослини, які люблять кислий ґрунт

Це найкращі сусіди для ялини:

  • лохина;
  • брусниця;
  • журавлина;
  • гортензія;
  • рододендрон.

Вони добре ростуть у кислому середовищі та не конкурують із хвойними за мінерали. Головне — садити їх так, щоб ялина не забирала сонце.

Кущі, які можуть рости поруч із хвойними

Деякі культури витримують кореневу конкуренцію ялини, але потребують посиленого поливу:

  • ірга;
  • аронія;
  • жимолость.

Вони адаптуються до умов, якщо регулярно зволожувати ґрунт, компенсуючи високе водопоглинання хвойних.

Яблуня біля ялини: коли це можливо

Яблуні на сильнорослих підщепах мають глибоке коріння, тому менше залежать від верхнього шару ґрунту. Але для нормального росту їм потрібно додаткове підживлення, адже ялина активно забирає поживні речовини.

Як захистити саджанці від коренів ялини

Саджаючи яблуню або інші плодові ближче до хвойних, створіть захисний бар’єр:

  • копайте збільшену посадкову яму;
  • з боку ялини встановіть листи шиферу.

Такий кордон дає молодим деревам 3-5 років "фори", поки вони не сформують глибоку кореневу систему.

Ми вже писали про те, як працює сівозміна та як правильно планувати посадки.

Раніше повідомлялося про те, як врятувати алое, що гине.

Також ми пояснювали те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

рослини Йолка поради город сад хвойні дерева
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
