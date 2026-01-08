Видео
Главная Дом и огород Что посадить возле елки — лучшее соседство с хвойными

Что посадить возле елки — лучшее соседство с хвойными

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 05:03
Что надо посадить возле ели - растения для кислой почвы и правила соседства
Хвойные растения в саду. Фото: Pinterest

Хвойные деревья часто мешают росту других культур, но рядом с елью все же можно получить урожай. Нужно только правильно подобрать растения и учесть особенности почвы.

Новини.LIVE рассказывает, что можно сажать возле ели и как избежать проблем с тенью и корнями.

Читайте также:

Растения, которые любят кислую почву

Это лучшие соседи для ели:

  • голубика;
  • брусника;
  • клюква;
  • гортензия;
  • рододендрон.

Они хорошо растут в кислой среде и не конкурируют с хвойными за минералы. Главное — сажать их так, чтобы ель не забирала солнце.

Кустарники, которые могут расти рядом с хвойными

Некоторые культуры выдерживают корневую конкуренцию ели, но нуждаются в усиленном поливе:

  • ирга;
  • арония;
  • жимолость.

Они адаптируются к условиям, если регулярно увлажнять почву, компенсируя высокое водопоглощение хвойных.

Яблоня возле ели: когда это возможно

Яблони на сильнорослых подвоях имеют глубокие корни, поэтому меньше зависят от верхнего слоя почвы. Но для нормального роста им нужна дополнительная подкормка, ведь ель активно забирает питательные вещества.

Как защитить саженцы от корней ели

Сажая яблоню или другие плодовые ближе к хвойным, создайте защитный барьер:

  • копайте увеличенную посадочную яму;
  • со стороны ели установите листы шифера.

Такой кордон дает молодым деревьям 3-5 лет "форы", пока они не сформируют глубокую корневую систему.

Мы уже писали о том, как работает севооборот и как правильно планировать посадки.

Ранее сообщалось о том, как спасти погибающее алоэ.

Также мы объясняли то, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.

растения Елка советы огород сад хвойные деревья
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
