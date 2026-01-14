Відео
Головна Дім та город Цибуля лежатиме до літа як свіжа — зробіть один простий крок

Цибуля лежатиме до літа як свіжа — зробіть один простий крок

Дата публікації: 14 січня 2026 20:00
Як зберігати цибулю взимку, щоб вона не проростала і не висихала - простий метод та умови
Чоловік тримає цибулю. Фото: Pixabay

Взимку цибуля швидко проростає, втрачає соковитість або починає підгнивати, якщо зберігати її неправильно. Проте є простий спосіб, який дозволяє зберегти овоч твердим і ароматним аж до літа.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити з цибулею перед зберіганням і в яких умовах вона лежатиме найдовше.

Читайте також:

Простий спосіб, який блокує проростання цибулі

Перед зберіганням варто припудрити шийку цибулини крейдою або деревною золою. Легкий шар порошку:

  • зупиняє проростання;
  • захищає від грибка та бактерій;
  • вбирає зайву вологу;
  • подовжує термін зберігання у 2-3 рази.

Де й у яких умовах цибуля зберігається найдовше

Оптимальні умови для зберігання:

  • температура +2…+10°C;
  • сухе повітря;
  • темне місце;
  • хороша вентиляція.

Найкраща тара: плетені кошики, сітки, картонні коробки з отворами, полотняні мішечки.

Категорично не можна зберігати цибулю:

  • у поліетиленових пакетах;
  • у закритому холодильнику;
  • поруч із картоплею (вона виділяє вологу).

Як запобігти висиханню цибулі

Щоб цибуля залишалась щільною та соковитою:

  • не знімайте лушпиння;
  • не ставте тару поблизу батарей чи плити;
  • раз на місяць перебирайте та видаляйте м’які цибулини.

Лайфхак: покладіть на дно коробки кілька серветок із сіллю або рисом — вони вбиратимуть зайву вологу та зменшать ризик конденсату.

Ми вже писали про те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Раніше повідомлялося про те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Також ми пояснювали те, який засіб допомагає орхідеї утворити нові квітконоси значно швидше.

врожай зима поради цибуля ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
