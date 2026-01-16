Як вирощувати полуницю вдома цілий рік - основні правила для стабільного врожаю

Полуниця росте в контейнері. Фото: Freepik

Вирощувати полуницю без городу можна прямо у квартирі — достатньо дотримуватися декількох простих правил. У приміщенні ягоди плодоносять майже безперервно за правильного догляду.

Новини.LIVE пояснює, як виростити полуницю вдома так, щоб ягоди з’являлися цілий рік.

Обирайте правильні ємності

Широкі, але не глибокі горщики.

Дренажні отвори обов’язкові.

Вибирайте сорти нейтрального дня

Такі рослини плодоносять незалежно від сезону та легко адаптуються до домашніх умов. Вони формують урожай навіть за штучного освітлення, тому підходять для вирощування у квартирі цілий рік.

Субстрат — легкий і поживний

Використовуйте пухку ґрунтову суміш із додаванням компосту або біогумусу. Такий субстрат забезпечує хорошу повітропроникність і швидке укорінення, що напряму впливає на кількість і якість майбутніх ягід.

Забезпечте світло

6-8 годин природного світла.

За його нестачі — фітолампи на 12-16 годин.

Додавайте добрива

Органічні рідкі підживлення раз на місяць, а під час цвітіння — кожні два тижні. Регулярне внесення добрив підтримує безперервне формування бутонів і допомагає рослинам плодоносити стабільно протягом усього року.

Полив — регулярний і помірний

Поливайте, коли підсихає верхній шар ґрунту. Краще вранці та лише під корінь. Слідкуйте, щоб ґрунт не був надмірно вологим — застій води швидко провокує кореневі гнилі та знижує урожайність.

Запилення вручну

Використовуйте ватну паличку або пензлик, щоб стимулювати зав’язування ягід. Регулярне запилення підвищує кількість сформованих плодів і допомагає отримати стабільний урожай навіть без доступу до комах.

Терпіння — ключ до врожаю

Перші ягоди з’являються через 2-3 місяці після посадки, іноді — наступного року. Регулярний догляд у цей період допоможе рослинам укріпитися, щоб надалі вони плодоносили рясніше та безперервно.

