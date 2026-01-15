Відео
Розсипте яєчну шкаралупу в січні — і сходи будуть сильніші

Розсипте яєчну шкаралупу в січні — і сходи будуть сильніші

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 14:36
Як використовувати яєчну шкаралупу на городі в січні - користь взимку та вплив на весняні сходи
Яєчна шкаралупа на столі. Фото: Pinterest

Викидати яєчну шкаралупу — помилка, адже взимку вона стає ефективним захисником і добривом для майбутніх рослин. У січні її радять розсипати на городі, щоб весняні сходи були сильнішими.

Новини.LIVE розповідає, навіщо висипати яєчну шкаралупу взимку та яку користь вона дає ґрунту й рослинам.

Читайте також:

Навіщо розсипати шкаралупу взимку

Взимку на городі майже ніхто не працює, однак саме зараз яєчна шкаралупа приносить найбільшу користь. Вона створює природний бар’єр, який заважає слимакам дістатися до схожих ранньою весною рослин. Гострі краї відлякують шкідників і частково стримують їхню активність.

Шкаралупа як природне добриво

Подрібнена шкаралупа — джерело кальцію та корисних мікроелементів, необхідних для росту коренів. Переваги:

  • пришвидшує формування кореневої системи;
  • підтримує розвиток молодих рослин;
  • працює як добриво з повільним вивільненням, не обпалює ґрунт.

Щоб підвищити ефективність, шкаралупу слід перетерти майже на порошок.

Як правильно використовувати

Подрібнену шкаралупу можна:

  • змішати з універсальним компостом;
  • розсипати біля основи рослин;
  • додати у компостну купу для прискорення розкладання органіки.

Повільне розчинення забезпечує рослини поживними речовинами протягом усього сезону.

Чому це варто робити саме зараз

У січні ґрунт ще не насичений весняною вологою, тому шкаралупа починає поступово розкладатися завчасно. До моменту, коли з’являться перші сходи, кальцій уже буде доступним для рослин, а грядки — частково захищені від шкідників.

Ми пояснювали те, який горщик шкодить грошовому дереву та як правильно обрати ємність.

Також розповідали про те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Раніше повідомлялося про те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
