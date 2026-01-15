Видео
Главная Дом и огород Рассыпьте яичную скорлупу в январе — и всходы будут сильнее

Рассыпьте яичную скорлупу в январе — и всходы будут сильнее

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 14:36
Как использовать яичную скорлупу на огороде в январе - польза зимой и влияние на весеннюю лестницу
Яичная скорлупа на столе. Фото: Pinterest

Выбрасывать яичную скорлупу — ошибка, ведь зимой она становится эффективным защитником и удобрением для будущих растений. В январе ее советуют рассыпать на огороде, чтобы весенние всходы были сильнее.

Новини.LIVE рассказывает, зачем высыпать яичную скорлупу зимой и какую пользу она дает почве и растениям.

Зачем рассыпать скорлупу зимой

Зимой на огороде почти никто не работает, однако именно сейчас яичная скорлупа приносит наибольшую пользу. Она создает естественный барьер, который мешает слизням добраться до похожих ранней весной растений. Острые края отпугивают вредителей и частично сдерживают их активность.

Скорлупа как природное удобрение

Измельченная скорлупа — источник кальция и полезных микроэлементов, необходимых для роста корней. Преимущества:

  • ускоряет формирование корневой системы;
  • поддерживает развитие молодых растений;
  • работает как удобрение с медленным высвобождением, не обжигает почву.

Чтобы повысить эффективность, скорлупу следует перетереть почти в порошок.

Как правильно использовать

Измельченную скорлупу можно:

  • смешать с универсальным компостом;
  • рассыпать у основания растений;
  • добавить в компостную кучу для ускорения разложения органики.

Медленное растворение обеспечивает растения питательными веществами в течение всего сезона.

Почему это стоит делать именно сейчас

В январе почва еще не насыщена весенней влагой, поэтому скорлупа начинает постепенно разлагаться заблаговременно. К моменту, когда появятся первые всходы, кальций уже будет доступен для растений, а грядки — частично защищены от вредителей.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
