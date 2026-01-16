Видео
Выращивайте клубнику дома круглый год — урожай будет даже зимой

Выращивайте клубнику дома круглый год — урожай будет даже зимой

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 01:19
Как выращивать клубнику дома круглый год - основные правила для стабильного урожая
Клубника растет в контейнере. Фото: Freepik

Выращивать клубнику без огорода можно прямо в квартире — достаточно соблюдать несколько простых правил. В помещении ягоды плодоносят почти непрерывно при правильном уходе.

Новини.LIVE объясняет, как вырастить клубнику дома так, чтобы ягоды появлялись круглый год.

Читайте также:

Выбирайте правильные емкости

  • Широкие, но не глубокие горшки.
  • Дренажные отверстия обязательны.

Выбирайте сорта нейтрального дня

Такие растения плодоносят независимо от сезона и легко адаптируются к домашним условиям. Они формируют урожай даже при искусственном освещении, поэтому подходят для выращивания в квартире круглый год.

Субстрат — легкий и питательный

Используйте рыхлую почвенную смесь с добавлением компоста или биогумуса. Такой субстрат обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и быстрое укоренение, что напрямую влияет на количество и качество будущих ягод.

Обеспечьте свет

  • 6-8 часов естественного света.
  • При его недостатке — фитолампы на 12-16 часов.

Добавляйте удобрения

Органические жидкие подкормки раз в месяц, а во время цветения — каждые две недели. Регулярное внесение удобрений поддерживает непрерывное формирование бутонов и помогает растениям плодоносить стабильно в течение всего года.

Полив — регулярный и умеренный

Поливайте, когда подсыхает верхний слой почвы. Лучше утром и только под корень. Следите, чтобы почва не была чрезмерно влажной — застой воды быстро провоцирует корневые гнили и снижает урожайность.

Опыление вручную

Используйте ватную палочку или кисточку, чтобы стимулировать завязывание ягод. Регулярное опыление повышает количество сформированных плодов и помогает получить стабильный урожай даже без доступа к насекомым.

Терпение — ключ к урожаю

Первые ягоды появляются через 2-3 месяца после посадки, иногда — на следующий год. Регулярный уход в этот период поможет растениям укрепиться, чтобы в дальнейшем они плодоносили обильнее и непрерывно.

Мы уже писали о том, какие правила помогут орхидеи без потерь пережить зиму.

Ранее объясняли то, как правильно выбрать безопасный грунт для рассады и на что обращать внимание.

Подробнее рассказывали о том, зачем высыпать яичную скорлупу зимой и какую пользу она дает почве и растениям.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
