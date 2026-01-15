Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Такую землю для рассады покупать нельзя — проверьте состав

Такую землю для рассады покупать нельзя — проверьте состав

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 01:10
Какой грунт нельзя использовать для рассады - состав, кислотность и советы агрономов
Человек держит грунт в руках. Фото: Curiocity

При выборе грунта для рассады важно внимательно читать состав, ведь один неправильный компонент может полностью уничтожить будущие растения уже через несколько дней. Многие смеси кажутся качественными, но скрывают опасный ингредиент.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать безопасный грунт для рассады и на что обращать внимание.

Реклама
Читайте также:

Опасные пометки на упаковке

Агрономы предупреждают: если в составе указано "верховой грунт" или "смесь торфов" без уточнений, такой продукт лучше не покупать.

  • кислотность часто ниже 5,5 pH;
  • растения не усваивают питательные вещества;
  • рассада хилая, желтеет и может погибнуть за 7 дней.

Почему верховой торф вреден

Верховой торф практически не содержит питательных элементов. В дешевых смесях удобрений добавляют минимум, поэтому растения с первых дней растут в "голодной" среде. Из-за этого корневая система развивается медленно, а рассада быстро ослабевает и не выдерживает пересадки.

Каким должен быть правильный состав почвы

Оптимальный вариант содержит:

  • низинный торф — темный, питательный;
  • биогумус — природный источник микроэлементов;
  • дерновую землю;
  • кислотность 6,0-7,0 pH, что подходит большинству культур.

Совет агрономов

Качественный грунт не может стоить слишком дешево. Но и более дорогие варианты стоит внимательно проверять — правильный состав важнее цены. Перед покупкой обязательно проверяйте кислотность и наличие основных компонентов, чтобы рассада получила питательную и безопасную среду для роста.

Мы уже писали о том, какие правила помогут орхидеи без потерь пережить зиму.

Ранее объясняли то, как правильно защитить розы от промерзания и почему обычный колпак может спасти растения.

Подробнее рассказывали о том, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

земля растения советы рассада эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации