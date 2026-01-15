Какой грунт нельзя использовать для рассады - состав, кислотность и советы агрономов

Человек держит грунт в руках. Фото: Curiocity

При выборе грунта для рассады важно внимательно читать состав, ведь один неправильный компонент может полностью уничтожить будущие растения уже через несколько дней. Многие смеси кажутся качественными, но скрывают опасный ингредиент.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать безопасный грунт для рассады и на что обращать внимание.

Опасные пометки на упаковке

Агрономы предупреждают: если в составе указано "верховой грунт" или "смесь торфов" без уточнений, такой продукт лучше не покупать.

кислотность часто ниже 5,5 pH;

растения не усваивают питательные вещества;

рассада хилая, желтеет и может погибнуть за 7 дней.

Почему верховой торф вреден

Верховой торф практически не содержит питательных элементов. В дешевых смесях удобрений добавляют минимум, поэтому растения с первых дней растут в "голодной" среде. Из-за этого корневая система развивается медленно, а рассада быстро ослабевает и не выдерживает пересадки.

Каким должен быть правильный состав почвы

Оптимальный вариант содержит:

низинный торф — темный, питательный;

биогумус — природный источник микроэлементов;

дерновую землю;

кислотность 6,0-7,0 pH, что подходит большинству культур.

Совет агрономов

Качественный грунт не может стоить слишком дешево. Но и более дорогие варианты стоит внимательно проверять — правильный состав важнее цены. Перед покупкой обязательно проверяйте кислотность и наличие основных компонентов, чтобы рассада получила питательную и безопасную среду для роста.

