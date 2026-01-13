Видео
Главная Дом и огород Розы могут погибнуть в январе — вот способ их спасти

Розы могут погибнуть в январе — вот способ их спасти

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 22:33
Как защитить розы от мороза в январе - простой метод сохранения кустов зимой
Человек ухаживает за розами. Фото: Epic Gardening

В январе садовые розы могут погибнуть не столько от мороза, сколько от избыточной влаги и неправильного зимнего ухода. Есть простой трюк, который помогает сохранить кусты до весны.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно защитить розы от промерзания и почему обычный колпак может спасти растения.

Читайте также:

Почему розы погибают зимой

Розы плохо переносят резкие перепады температур и избыточную влагу. Когда почки перемерзают, они становятся ломкими и отмирают, а корни, несколько раз замерзающие и оттаивающие, накапливают холодную воду. Это приводит к загниванию и развитию грибковых болезней, которые остаются в почве на годы.

Простой способ зимней защиты

  • Использование специальных утеплительных колпаков.
  • Они изготовлены из пенопласта или похожего материала.
  • Накрывают куст сверху, создавая более теплый микроклимат.
  • Защищают от снега, льда, ветра и резких колебаний температур.

Такой колпак сохраняет тепло возле почек и не дает корням промерзнуть.

Как правильно установить колпак

Перед накрытием разрешено только легкая санитарная очистка — удаление сухих или сломанных веток. Сильную обрезку в январе проводить нельзя. Если побеги мешают, их осторожно стягивают веревкой, не повреждая зеленую древесину.

Пошаговая установка защитного колпака

  • Аккуратно поставить колпак поверх куста.
  • Заполнить его землей, которая не должна быть мерзлой.
  • При необходимости — отогреть почву в теплом помещении.
  • Не использовать листья, солому или компост, потому что они привлекают грызунов.
  • Слегка уплотнить землю, чтобы колпак не сдвинулся при ветре.

Мы объясняли то, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Также рассказывали о том, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

Ранее сообщалось о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
