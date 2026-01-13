Как защитить розы от мороза в январе - простой метод сохранения кустов зимой

Человек ухаживает за розами. Фото: Epic Gardening

В январе садовые розы могут погибнуть не столько от мороза, сколько от избыточной влаги и неправильного зимнего ухода. Есть простой трюк, который помогает сохранить кусты до весны.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно защитить розы от промерзания и почему обычный колпак может спасти растения.

Почему розы погибают зимой

Розы плохо переносят резкие перепады температур и избыточную влагу. Когда почки перемерзают, они становятся ломкими и отмирают, а корни, несколько раз замерзающие и оттаивающие, накапливают холодную воду. Это приводит к загниванию и развитию грибковых болезней, которые остаются в почве на годы.

Простой способ зимней защиты

Использование специальных утеплительных колпаков.

Они изготовлены из пенопласта или похожего материала.

Накрывают куст сверху, создавая более теплый микроклимат.

Защищают от снега, льда, ветра и резких колебаний температур.

Такой колпак сохраняет тепло возле почек и не дает корням промерзнуть.

Как правильно установить колпак

Перед накрытием разрешено только легкая санитарная очистка — удаление сухих или сломанных веток. Сильную обрезку в январе проводить нельзя. Если побеги мешают, их осторожно стягивают веревкой, не повреждая зеленую древесину.

Пошаговая установка защитного колпака

Аккуратно поставить колпак поверх куста.

Заполнить его землей, которая не должна быть мерзлой.

При необходимости — отогреть почву в теплом помещении.

Не использовать листья, солому или компост, потому что они привлекают грызунов.

Слегка уплотнить землю, чтобы колпак не сдвинулся при ветре.

