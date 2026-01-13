Как защитить розы от мороза в январе - простой метод сохранения кустов зимой

Розы могут погибнуть в январе — вот способ их спасти
В январе садовые розы могут погибнуть не столько от мороза, сколько от избыточной влаги и неправильного зимнего ухода. Есть простой трюк, который помогает сохранить кусты до весны.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно защитить розы от промерзания и почему обычный колпак может спасти растения.
Почему розы погибают зимой
Розы плохо переносят резкие перепады температур и избыточную влагу. Когда почки перемерзают, они становятся ломкими и отмирают, а корни, несколько раз замерзающие и оттаивающие, накапливают холодную воду. Это приводит к загниванию и развитию грибковых болезней, которые остаются в почве на годы.
Простой способ зимней защиты
- Использование специальных утеплительных колпаков.
- Они изготовлены из пенопласта или похожего материала.
- Накрывают куст сверху, создавая более теплый микроклимат.
- Защищают от снега, льда, ветра и резких колебаний температур.
Такой колпак сохраняет тепло возле почек и не дает корням промерзнуть.
Как правильно установить колпак
Перед накрытием разрешено только легкая санитарная очистка — удаление сухих или сломанных веток. Сильную обрезку в январе проводить нельзя. Если побеги мешают, их осторожно стягивают веревкой, не повреждая зеленую древесину.
Пошаговая установка защитного колпака
- Аккуратно поставить колпак поверх куста.
- Заполнить его землей, которая не должна быть мерзлой.
- При необходимости — отогреть почву в теплом помещении.
- Не использовать листья, солому или компост, потому что они привлекают грызунов.
- Слегка уплотнить землю, чтобы колпак не сдвинулся при ветре.
