Як захистити троянди від морозу в січні - простий метод збереження кущів узимку

Людина доглядає троянди. Фото: Epic Gardening

У січні садові троянди можуть загинути не стільки від морозу, скільки від надлишкової вологи та неправильного зимового догляду. Є простий трюк, який допомагає зберегти кущі до весни.

Новини.LIVE розповідає, як правильно захистити троянди від промерзання та чому звичайний ковпак може врятувати рослини.

Чому троянди гинуть взимку

Троянди погано переносять різкі перепади температур і надлишкову вологу. Коли бруньки перемерзають, вони стають ламкими та відмирають, а коріння, що кілька разів замерзає й відтає, накопичує холодну воду. Це призводить до загнивання та розвитку грибкових хвороб, які залишаються в ґрунті на роки.

Простий спосіб зимового захисту

Використання спеціальних утеплювальних ковпаків.

Вони виготовлені з пінопласту або схожого матеріалу.

Накривають кущ зверху, створюючи тепліший мікроклімат.

Захищають від снігу, льоду, вітру та різких коливань температур.

Такий ковпак зберігає тепло біля бруньок і не дає кореням промерзнути.

Як правильно встановити ковпак

Перед накриттям дозволено лише легке санітарне очищення — видалення сухих або зламаних гілок. Сильну обрізку у січні проводити не можна. Якщо пагони заважають, їх обережно стягують мотузкою, не пошкоджуючи зелену деревину.

Покрокове встановлення захисного ковпака

Акуратно поставити ковпак поверх куща.

Заповнити його землею, що не повинна бути мерзлою.

За потреби — відігріти ґрунт у теплому приміщенні.

Не використовувати листя, солому чи компост, бо вони приваблюють гризунів.

Злегка ущільнити землю, щоб ковпак не зрушив під час вітру.

