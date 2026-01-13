Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Троянди можуть загинути у січні — ось спосіб їх врятувати

Троянди можуть загинути у січні — ось спосіб їх врятувати

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 22:33
Як захистити троянди від морозу в січні - простий метод збереження кущів узимку
Людина доглядає троянди. Фото: Epic Gardening

У січні садові троянди можуть загинути не стільки від морозу, скільки від надлишкової вологи та неправильного зимового догляду. Є простий трюк, який допомагає зберегти кущі до весни.

Новини.LIVE розповідає, як правильно захистити троянди від промерзання та чому звичайний ковпак може врятувати рослини.

Реклама
Читайте також:

Чому троянди гинуть взимку

Троянди погано переносять різкі перепади температур і надлишкову вологу. Коли бруньки перемерзають, вони стають ламкими та відмирають, а коріння, що кілька разів замерзає й відтає, накопичує холодну воду. Це призводить до загнивання та розвитку грибкових хвороб, які залишаються в ґрунті на роки.

Простий спосіб зимового захисту 

  • Використання спеціальних утеплювальних ковпаків.
  • Вони виготовлені з пінопласту або схожого матеріалу.
  • Накривають кущ зверху, створюючи тепліший мікроклімат.
  • Захищають від снігу, льоду, вітру та різких коливань температур.

Такий ковпак зберігає тепло біля бруньок і не дає кореням промерзнути.

Як правильно встановити ковпак 

Перед накриттям дозволено лише легке санітарне очищення — видалення сухих або зламаних гілок. Сильну обрізку у січні проводити не можна. Якщо пагони заважають, їх обережно стягують мотузкою, не пошкоджуючи зелену деревину.

Покрокове встановлення захисного ковпака 

  • Акуратно поставити ковпак поверх куща.
  • Заповнити його землею, що не повинна бути мерзлою.
  • За потреби — відігріти ґрунт у теплому приміщенні.
  • Не використовувати листя, солому чи компост, бо вони приваблюють гризунів.
  • Злегка ущільнити землю, щоб ковпак не зрушив під час вітру.

Ми пояснювали те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Також розповідали про те, яких помилок варто уникати та які п’ять заборон допоможуть зберегти ваш сад.

Раніше повідомлялося про те, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

морози поради троянди січень кущі захист
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації