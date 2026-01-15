Який ґрунт не можна використовувати для розсади - склад, кислотність і поради агрономів

Людина тримає ґрунт у руках. Фото: Curiocity

Під час вибору ґрунту для розсади важливо уважно читати склад, адже один неправильний компонент може повністю знищити майбутні рослини вже за кілька днів. Багато сумішей здаються якісними, але приховують небезпечний інгредієнт.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати безпечний ґрунт для розсади і на що звертати увагу.

Небезпечні позначки на упаковці

Агрономи попереджають: якщо у складі вказано "верховий ґрунт" або "суміш торфів" без уточнень, такий продукт краще не купувати.

кислотність часто нижче 5,5 pH;

рослини не засвоюють поживні речовини;

розсада квола, жовтіє і може загинути за 7 днів.

Чому верховий торф шкідливий

Верховий торф практично не містить поживних елементів. У дешевих сумішах добрив додають мінімум, тому рослини з перших днів ростуть у "голодному" середовищі. Через це коренева система розвивається повільно, а розсада швидко слабшає та не витримує пересадки.

Яким має бути правильний склад ґрунту

Оптимальний варіант містить:

низинний торф — темний, поживний;

біогумус — природне джерело мікроелементів;

дернову землю;

кислотність 6,0-7,0 pH, що підходить більшості культур.

Порада агрономів

Якісний ґрунт не може коштувати занадто дешево. Але й дорожчі варіанти варто уважно перевіряти — правильний склад важливіший за ціну. Перед покупкою обов’язково перевіряйте кислотність і наявність основних компонентів, щоб розсада отримала поживне та безпечне середовище для росту.

