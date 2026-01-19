Видео
Баклажаны взойдут как на дрожжах — главный способ посева

Баклажаны взойдут как на дрожжах — главный способ посева

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 01:12
Как сеять баклажаны на рассаду - сроки, подготовка семян и правила посева
Рассада баклажанов в горшках. Фото: Decorexpro

Правильный посев баклажанов на рассаду помогает получить крепкие всходы и формирует основу будущего урожая. Важно соблюсти сроки, подобрать качественный грунт и выдержать нужную глубину посева.

Новини.LIVE рассказывает, как сеять баклажаны дома и создать условия для быстрого прорастания.

Читайте также:

Когда сеять баклажаны

Баклажаны требуют долгого периода выращивания, поэтому их высевают обычно в феврале-марте. Рассада должна расти около 60-70 дней, прежде чем ее высадят в открытый грунт или теплицу.

Как подготовить семена

Перед посевом семена желательно перебрать и замочить в теплой воде, чтобы ускорить прорастание. Некоторые огородники используют стимуляторы роста — это помогает получить дружные всходы, особенно если семена не самые свежие.

Основные правила посева

  • Используйте легкую питательную почву.
  • Глубина заделки — не более 1 см.
  • После посева увлажните землю и накройте контейнер пленкой.
  • До появления ростков температура должна быть +24...+26°C.

Уход за молодой рассадой

Когда появляются всходы, пленку снимают и переносят растения ближе к свету. Температуру стоит снизить до +20°C, чтобы стебли не вытягивались. Поливать нужно умеренно, без переувлажнения. Пикировку проводят в фазе 2-3 настоящих листьев.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
