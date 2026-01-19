Як застосовувати цибулеве лушпиння - корисні поради для дому і саду

Цибуля лежить на столі. Фото: Pexels

Цибулеве лушпиння — недооцінений матеріал, який можна використовувати в побуті, кулінарії та на грядках. Воно працює як натуральний барвник, легке добриво й ефективний засіб догляду за рослинами.

Новини.LIVE розповідає, як використовувати цибулеве лушпиння вдома і в саду.

Натуральне фарбування волосся і тканин

Відвар із цибулевого лушпиння — безпечний барвник, що надає волоссю золотисто-каштановий відтінок. Також ним фарбують тканини: бавовну та шерсть, отримуючи яскраві червоно-коричневі тони.

Лушпиння кип’ятять до години.

Настоюють ніч.

Використовують для полоскання або фарбування.

Користь для здоров’я та використання в кулінарії

Чай із лушпиння допомагає розслабити м’язи, покращити сон і зняти свербіж шкіри завдяки протигрибковим властивостям. У кулінарії подрібнене лушпиння додають до супів, соусів, м’яса та рису як ароматну приправу.

Можна висушити й перемолоти у порошок.

Має пікантний, глибокий смак.

Добриво для рослин

Лушпиння містить калій, кальцій, мідь і магній — тому його використовують для створення натуральної підживки. Переваги настою:

посилює імунітет рослин

прискорює ріст

зміцнює стебла

підвищує опірність шкідникам

Розчин готують, настоюючи лушпиння у воді 24 години, після чого поливають рослини 3-4 рази на місяць.

Компост і покращення ґрунту

Додавання лушпиння до компосту підвищує якість перегною та робить землю пухкішою. Воно нормалізує кислотність ґрунту й пришвидшує розкладання органіки.

Додається до компостної ями або пакета з відходами.

Підходить для всіх типів ґрунтів.

