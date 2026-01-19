Видео
Полезные способы использования луковой шелухи дома и в саду

Полезные способы использования луковой шелухи дома и в саду

Дата публикации 19 января 2026 14:32
Как применять луковую шелуху - полезные советы для дома и сада
Лук лежит на столе. Фото: Pexels

Луковая шелуха — недооцененный материал, который можно использовать в быту, кулинарии и на грядках. Она работает как натуральный краситель, легкое удобрение и эффективное средство ухода за растениями.

Новини.LIVE рассказывает, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Натуральное окрашивание волос и тканей

Отвар из луковой шелухи — безопасный краситель, придающий волосам золотисто-каштановый оттенок. Также им окрашивают ткани: хлопок и шерсть, получая яркие красно-коричневые тона.

  • Шелуху кипятят до часа.
  • Настаивают ночь.
  • Используют для полоскания или окрашивания.

Польза для здоровья и использование в кулинарии

Чай из шелухи помогает расслабить мышцы, улучшить сон и снять зуд кожи благодаря противогрибковым свойствам. В кулинарии измельченную шелуху добавляют в супы, соусы, мясо и рис как ароматную приправу.

  • Можно высушить и перемолоть в порошок.
  • Имеет пикантный, глубокий вкус.

Удобрение для растений

Шелуха содержит калий, кальций, медь и магний — поэтому ее используют для создания натуральной подкормки. Преимущества настоя:

  • усиливает иммунитет растений
  • ускоряет рост
  • укрепляет стебли
  • повышает сопротивляемость вредителям

Раствор готовят, настаивая шелуху в воде 24 часа, после чего поливают растения 3-4 раза в месяц.

Компост и улучшение почвы

Добавление шелухи в компост повышает качество перегноя и делает землю более рыхлой. Она нормализует кислотность почвы и ускоряет разложение органики.

  • Добавляется в компостную яму или пакет с отходами.
  • Подходит для всех типов почв.

Мы уже писали о том, когда растения лучше не трогать и почему вода иногда приносит вред.

Ранее объясняли то, как подкормить фиалку зимой для стабильного цветения.

Подробнее рассказывали о том, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
