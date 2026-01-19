Как применять луковую шелуху - полезные советы для дома и сада

Полезные способы использования луковой шелухи дома и в саду
Луковая шелуха — недооцененный материал, который можно использовать в быту, кулинарии и на грядках. Она работает как натуральный краситель, легкое удобрение и эффективное средство ухода за растениями.
Новини.LIVE рассказывает, как использовать луковую шелуху дома и в саду.
Натуральное окрашивание волос и тканей
Отвар из луковой шелухи — безопасный краситель, придающий волосам золотисто-каштановый оттенок. Также им окрашивают ткани: хлопок и шерсть, получая яркие красно-коричневые тона.
- Шелуху кипятят до часа.
- Настаивают ночь.
- Используют для полоскания или окрашивания.
Польза для здоровья и использование в кулинарии
Чай из шелухи помогает расслабить мышцы, улучшить сон и снять зуд кожи благодаря противогрибковым свойствам. В кулинарии измельченную шелуху добавляют в супы, соусы, мясо и рис как ароматную приправу.
- Можно высушить и перемолоть в порошок.
- Имеет пикантный, глубокий вкус.
Удобрение для растений
Шелуха содержит калий, кальций, медь и магний — поэтому ее используют для создания натуральной подкормки. Преимущества настоя:
- усиливает иммунитет растений
- ускоряет рост
- укрепляет стебли
- повышает сопротивляемость вредителям
Раствор готовят, настаивая шелуху в воде 24 часа, после чего поливают растения 3-4 раза в месяц.
Компост и улучшение почвы
Добавление шелухи в компост повышает качество перегноя и делает землю более рыхлой. Она нормализует кислотность почвы и ускоряет разложение органики.
- Добавляется в компостную яму или пакет с отходами.
- Подходит для всех типов почв.
