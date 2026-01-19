Как применять луковую шелуху - полезные советы для дома и сада

Лук лежит на столе. Фото: Pexels

Луковая шелуха — недооцененный материал, который можно использовать в быту, кулинарии и на грядках. Она работает как натуральный краситель, легкое удобрение и эффективное средство ухода за растениями.

рассказывает, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Натуральное окрашивание волос и тканей

Отвар из луковой шелухи — безопасный краситель, придающий волосам золотисто-каштановый оттенок. Также им окрашивают ткани: хлопок и шерсть, получая яркие красно-коричневые тона.

Шелуху кипятят до часа.

Настаивают ночь.

Используют для полоскания или окрашивания.

Польза для здоровья и использование в кулинарии

Чай из шелухи помогает расслабить мышцы, улучшить сон и снять зуд кожи благодаря противогрибковым свойствам. В кулинарии измельченную шелуху добавляют в супы, соусы, мясо и рис как ароматную приправу.

Можно высушить и перемолоть в порошок.

Имеет пикантный, глубокий вкус.

Удобрение для растений

Шелуха содержит калий, кальций, медь и магний — поэтому ее используют для создания натуральной подкормки. Преимущества настоя:

усиливает иммунитет растений

ускоряет рост

укрепляет стебли

повышает сопротивляемость вредителям

Раствор готовят, настаивая шелуху в воде 24 часа, после чего поливают растения 3-4 раза в месяц.

Компост и улучшение почвы

Добавление шелухи в компост повышает качество перегноя и делает землю более рыхлой. Она нормализует кислотность почвы и ускоряет разложение органики.

Добавляется в компостную яму или пакет с отходами.

Подходит для всех типов почв.

