Приствольный круг - что это такое, зачем он нужен и как влияет на рост деревьев

Что такое приствольный круг и как он влияет на рост деревьев
Приствольный круг — это очищенная зона вокруг ствола, которая обеспечивает дереву доступ к влаге, воздуху и питательным веществам. Без ухода за этим участком деревья растут медленнее и чаще болеют.
Новини.LIVE объясняет, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.
Что такое приствольный круг
Приствольный круг — это поверхность почвы вокруг ствола дерева, которую специально очищают от травы, сорняков и уплотнения. Эта зона помогает корням легче дышать и получать воду. Именно здесь расположено большинство активных корней, поэтому любой уход в этом участке сразу влияет на рост и здоровье дерева.
Почему без приствольного круга дерево растет хуже
- Корни не получают кислород. Уплотненная почва блокирует воздух.
- Меньше влаги. Трава и сорняки забирают большую часть воды.
- Хуже питание. Удобрения не доходят до корней из-за плотной дернины.
- Накопление вредителей. Растительные остатки вокруг ствола создают убежище для насекомых.
- Риск загнивания. Влага под растительностью нарушает дыхание корневой шейки.
Как правильно ухаживать за приствольным кругом
- Держать зону вокруг ствола диаметром 50-100 см свободной от травы.
- Регулярно рыхлить почву для доступа кислорода.
- Добавлять мульчу (торф, кора, щепа), чтобы удерживать влагу.
- Вносить удобрения именно в эту зону — здесь расположена основная часть корней.
