Україна
Что такое приствольный круг и как он влияет на рост деревьев

Что такое приствольный круг и как он влияет на рост деревьев

ru
Дата публикации 16 января 2026 09:55
Приствольный круг - что это такое, зачем он нужен и как влияет на рост деревьев
Человек ухаживает за деревом. Фото: Freepik

Приствольный круг — это очищенная зона вокруг ствола, которая обеспечивает дереву доступ к влаге, воздуху и питательным веществам. Без ухода за этим участком деревья растут медленнее и чаще болеют.

Новини.LIVE объясняет, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.

Читайте также:

Что такое приствольный круг

Приствольный круг — это поверхность почвы вокруг ствола дерева, которую специально очищают от травы, сорняков и уплотнения. Эта зона помогает корням легче дышать и получать воду. Именно здесь расположено большинство активных корней, поэтому любой уход в этом участке сразу влияет на рост и здоровье дерева.

Почему без приствольного круга дерево растет хуже

  • Корни не получают кислород. Уплотненная почва блокирует воздух.
  • Меньше влаги. Трава и сорняки забирают большую часть воды.
  • Хуже питание. Удобрения не доходят до корней из-за плотной дернины.
  • Накопление вредителей. Растительные остатки вокруг ствола создают убежище для насекомых.
  • Риск загнивания. Влага под растительностью нарушает дыхание корневой шейки.

Как правильно ухаживать за приствольным кругом

  • Держать зону вокруг ствола диаметром 50-100 см свободной от травы.
  • Регулярно рыхлить почву для доступа кислорода.
  • Добавлять мульчу (торф, кора, щепа), чтобы удерживать влагу.
  • Вносить удобрения именно в эту зону — здесь расположена основная часть корней.

деревья советы огород сад уход
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
