Приствольный круг - что это такое, зачем он нужен и как влияет на рост деревьев

Приствольный круг — это очищенная зона вокруг ствола, которая обеспечивает дереву доступ к влаге, воздуху и питательным веществам. Без ухода за этим участком деревья растут медленнее и чаще болеют.

Новини.LIVE объясняет, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.

Что такое приствольный круг

Приствольный круг — это поверхность почвы вокруг ствола дерева, которую специально очищают от травы, сорняков и уплотнения. Эта зона помогает корням легче дышать и получать воду. Именно здесь расположено большинство активных корней, поэтому любой уход в этом участке сразу влияет на рост и здоровье дерева.

Почему без приствольного круга дерево растет хуже

Корни не получают кислород. Уплотненная почва блокирует воздух.

Меньше влаги. Трава и сорняки забирают большую часть воды.

Хуже питание. Удобрения не доходят до корней из-за плотной дернины.

Накопление вредителей. Растительные остатки вокруг ствола создают убежище для насекомых.

Риск загнивания. Влага под растительностью нарушает дыхание корневой шейки.

Как правильно ухаживать за приствольным кругом

Держать зону вокруг ствола диаметром 50-100 см свободной от травы.

Регулярно рыхлить почву для доступа кислорода.

Добавлять мульчу (торф, кора, щепа), чтобы удерживать влагу.

Вносить удобрения именно в эту зону — здесь расположена основная часть корней.

