Аэрация почвы - что это такое, зачем она нужна и как ее правильно проводить

Девушка ухаживает за огородом. Фото: Freepik

Аэрация почвы обеспечивает корневую систему воздухом, влажностью и питательными веществами, которых не хватает в уплотненной земле. Когда почва слеживается, растения хуже растут, чаще болеют и слабее реагируют на полив и удобрения.

Новини.LIVE рассказывает, какие преимущества дает регулярная аэрация и почему она является ключевой для получения стабильного урожая.

Что такое аэрация почвы

Аэрация — это рыхление или прокалывание почвы для улучшения доступа воздуха к корневой системе. В природе структура земли восстанавливается червями и микроорганизмами, но на грядках земля часто уплотняется после полива, дождей или активного роста растений.

Зачем растениям нужна аэрация

Без кислорода корни начинают задыхаться — растение хуже усваивает влагу и питательные вещества. Аэрация решает сразу несколько проблем:

улучшает доступ воздуха к корням;

предотвращает застой воды и загнивание;

стимулирует активный рост молодых корней;

повышает урожайность и жизнестойкость растений.

Этот процесс особенно важен для плотных, тяжелых почв и участков, где земля утрамбовывается после дождей.

Когда и как проводить аэрацию

Проводят аэрацию весной, летом и осенью — в зависимости от состояния почвы. Методы просты:

рыхление междурядий;

прокалывание почвы вилами или аэратором;

использование мульчи, которая не дает земле слеживаться.

После аэрации полезно провести полив или внесение удобрений — в рыхлую почву они проникают значительно эффективнее.

Какие растения больше всего нуждаются в аэрации

Особенно хорошо на аэрацию реагируют:

томаты, огурцы, перец;

клубника и ягоды; клубника и ягоды;

газонные травы;

декоративные культуры с поверхностными корнями.

Регулярная аэрация делает корневую систему крепче, а растения — устойчивыми к жаре и болезням.

