Аэрация почвы - что это такое, зачем она нужна и как ее правильно проводить

Что такое аэрация почвы и почему без нее нет хорошего урожая
Аэрация почвы обеспечивает корневую систему воздухом, влажностью и питательными веществами, которых не хватает в уплотненной земле. Когда почва слеживается, растения хуже растут, чаще болеют и слабее реагируют на полив и удобрения.
Новини.LIVE рассказывает, какие преимущества дает регулярная аэрация и почему она является ключевой для получения стабильного урожая.
Что такое аэрация почвы
Аэрация — это рыхление или прокалывание почвы для улучшения доступа воздуха к корневой системе. В природе структура земли восстанавливается червями и микроорганизмами, но на грядках земля часто уплотняется после полива, дождей или активного роста растений.
Зачем растениям нужна аэрация
Без кислорода корни начинают задыхаться — растение хуже усваивает влагу и питательные вещества. Аэрация решает сразу несколько проблем:
- улучшает доступ воздуха к корням;
- предотвращает застой воды и загнивание;
- стимулирует активный рост молодых корней;
- повышает урожайность и жизнестойкость растений.
Этот процесс особенно важен для плотных, тяжелых почв и участков, где земля утрамбовывается после дождей.
Когда и как проводить аэрацию
Проводят аэрацию весной, летом и осенью — в зависимости от состояния почвы. Методы просты:
- рыхление междурядий;
- прокалывание почвы вилами или аэратором;
- использование мульчи, которая не дает земле слеживаться.
После аэрации полезно провести полив или внесение удобрений — в рыхлую почву они проникают значительно эффективнее.
Какие растения больше всего нуждаются в аэрации
Особенно хорошо на аэрацию реагируют:
- томаты, огурцы, перец;
- клубника и ягоды;
- газонные травы;
- декоративные культуры с поверхностными корнями.
Регулярная аэрация делает корневую систему крепче, а растения — устойчивыми к жаре и болезням.
