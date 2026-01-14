Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что такое аэрация почвы и почему без нее нет хорошего урожая

Что такое аэрация почвы и почему без нее нет хорошего урожая

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 10:10
Аэрация почвы - что это такое, зачем она нужна и как ее правильно проводить
Девушка ухаживает за огородом. Фото: Freepik

Аэрация почвы обеспечивает корневую систему воздухом, влажностью и питательными веществами, которых не хватает в уплотненной земле. Когда почва слеживается, растения хуже растут, чаще болеют и слабее реагируют на полив и удобрения.

Новини.LIVE рассказывает, какие преимущества дает регулярная аэрация и почему она является ключевой для получения стабильного урожая.

Реклама
Читайте также:

Что такое аэрация почвы

Аэрация — это рыхление или прокалывание почвы для улучшения доступа воздуха к корневой системе. В природе структура земли восстанавливается червями и микроорганизмами, но на грядках земля часто уплотняется после полива, дождей или активного роста растений.

Зачем растениям нужна аэрация

Без кислорода корни начинают задыхаться — растение хуже усваивает влагу и питательные вещества. Аэрация решает сразу несколько проблем:

  • улучшает доступ воздуха к корням;
  • предотвращает застой воды и загнивание;
  • стимулирует активный рост молодых корней;
  • повышает урожайность и жизнестойкость растений.

Этот процесс особенно важен для плотных, тяжелых почв и участков, где земля утрамбовывается после дождей.

Когда и как проводить аэрацию

Проводят аэрацию весной, летом и осенью — в зависимости от состояния почвы. Методы просты:

  • рыхление междурядий;
  • прокалывание почвы вилами или аэратором;
  • использование мульчи, которая не дает земле слеживаться.

После аэрации полезно провести полив или внесение удобрений — в рыхлую почву они проникают значительно эффективнее.

Какие растения больше всего нуждаются в аэрации

Особенно хорошо на аэрацию реагируют:

  • томаты, огурцы, перец;
  • клубника и ягоды; клубника и ягоды;
  • газонные травы;
  • декоративные культуры с поверхностными корнями.

Регулярная аэрация делает корневую систему крепче, а растения — устойчивыми к жаре и болезням.

Мы объясняли то, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.

Также рассказывали о том, как правильно посеять лаванду по снегу и почему это дает крепкие кусты уже с первого сезона.

Ранее сообщалось о том, как превратить елку в полезный ресурс для участка.

урожай растения советы огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации