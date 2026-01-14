Відео
Головна Дім та город Що таке аерація ґрунту і чому без неї немає гарного врожаю

Що таке аерація ґрунту і чому без неї немає гарного врожаю

Дата публікації: 14 січня 2026 10:10
Аерація ґрунту - що це таке, навіщо вона потрібна та як її правильно проводити
Дівчина доглядає за городом. Фото: Freepik

Аерація ґрунту забезпечує кореневу систему повітрям, вологістю та поживними речовинами, яких не вистачає в ущільненій землі. Коли ґрунт злежується, рослини гірше ростуть, частіше хворіють і слабше реагують на полив та добрива.

Новини.LIVE розповідає, які переваги дає регулярна аерація та чому вона є ключовою для отримання стабільного врожаю.

Що таке аерація ґрунту

Аерація — це розпушування або проколювання ґрунту для покращення доступу повітря до кореневої системи. У природі структура землі відновлюється черв’яками та мікроорганізмами, але на грядках земля часто ущільнюється після поливу, дощів або активного росту рослин.

Навіщо рослинам потрібна аерація

Без кисню коріння починає задихатися — рослина гірше засвоює вологу та поживні речовини. Аерація вирішує одразу кілька проблем:

  • покращує доступ повітря до коренів;
  • запобігає застою води та загниванню;
  • стимулює активний ріст молодих коренів;
  • підвищує врожайність і життєстійкість рослин.

Цей процес особливо важливий для щільних, важких ґрунтів і ділянок, де земля утрамбовується після дощів.

Коли і як проводити аерацію

Проводять аерацію навесні, влітку та восени — залежно від стану ґрунту. Методи прості:

  • розпушування міжрядь;
  • проколювання ґрунту вилами або аератором;
  • використання мульчі, яка не дає землі злежуватися.

Після аерації корисно провести полив або внесення добрив — у пухкий ґрунт вони проникають значно ефективніше.

Які рослини найбільше потребують аерації

Особливо добре на аерацію реагують:

  • томати, огірки, перець;
  • полуниця та ягоди;
  • газонні трави;
  • декоративні культури з поверхневими коренями.

Регулярна аерація робить кореневу систему міцнішою, а рослини — стійкішими до спеки та хвороб.

врожай рослини поради город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
