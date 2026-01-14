Аерація ґрунту - що це таке, навіщо вона потрібна та як її правильно проводити

Що таке аерація ґрунту і чому без неї немає гарного врожаю
Аерація ґрунту забезпечує кореневу систему повітрям, вологістю та поживними речовинами, яких не вистачає в ущільненій землі. Коли ґрунт злежується, рослини гірше ростуть, частіше хворіють і слабше реагують на полив та добрива.
Новини.LIVE розповідає, які переваги дає регулярна аерація та чому вона є ключовою для отримання стабільного врожаю.
Що таке аерація ґрунту
Аерація — це розпушування або проколювання ґрунту для покращення доступу повітря до кореневої системи. У природі структура землі відновлюється черв’яками та мікроорганізмами, але на грядках земля часто ущільнюється після поливу, дощів або активного росту рослин.
Навіщо рослинам потрібна аерація
Без кисню коріння починає задихатися — рослина гірше засвоює вологу та поживні речовини. Аерація вирішує одразу кілька проблем:
- покращує доступ повітря до коренів;
- запобігає застою води та загниванню;
- стимулює активний ріст молодих коренів;
- підвищує врожайність і життєстійкість рослин.
Цей процес особливо важливий для щільних, важких ґрунтів і ділянок, де земля утрамбовується після дощів.
Коли і як проводити аерацію
Проводять аерацію навесні, влітку та восени — залежно від стану ґрунту. Методи прості:
- розпушування міжрядь;
- проколювання ґрунту вилами або аератором;
- використання мульчі, яка не дає землі злежуватися.
Після аерації корисно провести полив або внесення добрив — у пухкий ґрунт вони проникають значно ефективніше.
Які рослини найбільше потребують аерації
Особливо добре на аерацію реагують:
- томати, огірки, перець;
- полуниця та ягоди;
- газонні трави;
- декоративні культури з поверхневими коренями.
Регулярна аерація робить кореневу систему міцнішою, а рослини — стійкішими до спеки та хвороб.
