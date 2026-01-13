Як посіяти петунію та лобелію в сніг для швидкого проростання та потужної розсади

Розсада петуній. Фото: Tomathouse

Цієї зими все більше садівників обирають посів петунії та лобелії просто в сніг, адже такий метод дає швидкі та дружні сходи вже за кілька днів. Спосіб підходить навіть тим, хто вперше вирощує розсаду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно посіяти петунію та лобелію у сніг і чому цей спосіб забезпечує потужну розсаду.

Чому сіяти в сніг — ефективно

Такий метод забезпечує природну стратифікацію й рівномірне зволоження насіння. Коли сніг тане, він поступово затягує зернятка в ґрунт, тому сходи з’являються швидше та дружніше. Сніг створює м’які умови для проростання петунії та лобелії, тому розсада виходить міцною та стійкою до стресів.

Що потрібно для посіву

Прозорий контейнер із кришкою.

Легкий родючий ґрунт.

Шар чистого снігу.

Насіння петунії або лобелії.

Як посіяти правильно

Насипати ґрунт у контейнер. Рівномірно покрити поверхню снігом. Викласти насіння по снігу — без заглиблення та поливу. Закрити контейнер кришкою та поставити на підвіконня.

Сходи зазвичай з’являються вже на 5-й день.

Догляд за сіянцями

Пікірування: коли з’являться 3 справжні листочки, пересадіть рослини в окремі ємності 3 см або одразу у 500 мл стаканчики — залежно від темпу росту.

коли з’являться 3 справжні листочки, пересадіть рослини в окремі ємності 3 см або одразу у 500 мл стаканчики — залежно від темпу росту. Прищипування: при висоті розсади 5 см видаліть верхівку — це стимулює кущіння та рясне цвітіння.

