Головна Дім та город Чому треба сіяти петунію у сніг — що треба знати дачникам

Чому треба сіяти петунію у сніг — що треба знати дачникам

Дата публікації: 13 січня 2026 01:12
Як посіяти петунію та лобелію в сніг для швидкого проростання та потужної розсади
Розсада петуній. Фото: Tomathouse

Цієї зими все більше садівників обирають посів петунії та лобелії просто в сніг, адже такий метод дає швидкі та дружні сходи вже за кілька днів. Спосіб підходить навіть тим, хто вперше вирощує розсаду.

Новини.LIVE розповідає, як правильно посіяти петунію та лобелію у сніг і чому цей спосіб забезпечує потужну розсаду.

Чому сіяти в сніг — ефективно

Такий метод забезпечує природну стратифікацію й рівномірне зволоження насіння. Коли сніг тане, він поступово затягує зернятка в ґрунт, тому сходи з’являються швидше та дружніше. Сніг створює м’які умови для проростання петунії та лобелії, тому розсада виходить міцною та стійкою до стресів.

Що потрібно для посіву

  • Прозорий контейнер із кришкою.
  • Легкий родючий ґрунт.
  • Шар чистого снігу.
  • Насіння петунії або лобелії.

Як посіяти правильно

  1. Насипати ґрунт у контейнер.
  2. Рівномірно покрити поверхню снігом.
  3. Викласти насіння по снігу — без заглиблення та поливу.
  4. Закрити контейнер кришкою та поставити на підвіконня.

Сходи зазвичай з’являються вже на 5-й день.

Догляд за сіянцями

  • Пікірування: коли з’являться 3 справжні листочки, пересадіть рослини в окремі ємності 3 см або одразу у 500 мл стаканчики — залежно від темпу росту.
  • Прищипування: при висоті розсади 5 см видаліть верхівку — це стимулює кущіння та рясне цвітіння.

Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
