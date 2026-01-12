Відео
Головна Дім та город Після свят ялинка може жити далі — як її зберегти

Після свят ялинка може жити далі — як її зберегти

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 01:10
Чи можна висадити ялинку після свят - умови, строки та догляд
Ялинки в горщиках. Фото: Freepik

Після новорічних свят багато хто замислюється, чи можна висадити ялинку, яка стояла в домі, у дворі або саду. Це реально, але лише за певних умов — важливу роль відіграє тип дерева, наявність коренів і час пересадки.

Новини.LIVE розповідає, чи можна висадити ялинку після свят та як зробити це без шкоди для дерева.

Читайте також:

Чи можна висадити ялинку після свят

Висадити ялинку після свят реально лише якщо дерево живе з коренем — у горщику або з кореневою грудкою. Зрізана ялинка без коріння не приживеться, навіть якщо довго стояла у воді. Саме наявність здорової кореневої системи є ключовою умовою, від якої залежить, чи приживеться ялинка після пересадки.

Які ялинки підходять для пересадки

Для найкращого результату варто обирати:

  • ялину або сосну з закритою кореневою системою;
  • норвезьку ялину — витривалу й швидкорослу;
  • дерево без пересушеного ґрунту та пошкоджених коренів.

Коли краще висаджувати ялинку

У регіонах із морозними зимами пересадку відкладають до весни, коли мине загроза сильних холодів. Взимку дерево можна зберігати у прохолодному приміщенні, помірно поливаючи. Різкий перехід із тепла на мороз може пошкодити коріння, тому висаджування ялинки після свят узимку небезпечне для її приживання.

Як пересадити та доглядати

  • Викопати яму за розміром кореневого кома.
  • Встановити дерево на рівні ґрунту.
  • Добре полити після посадки.
  • Регулярно зволожувати у перші тижні та захистити від морозів і тварин.

Висаджування ялинки після свят — це спосіб зберегти живе дерево та зробити його частиною вашого саду. Головне — правильний вибір і своєчасний догляд.

свята Йолка поради сад будинок догляд
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
