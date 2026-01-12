Можно ли высадить елку после праздников - условия, сроки и уход

Елки в горшках. Фото: Freepik

После новогодних праздников многие задумываются, можно ли высадить елку, которая стояла в доме, во дворе или саду. Это реально, но только при определенных условиях — важную роль играет тип дерева, наличие корней и время пересадки.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли высадить елку после праздников и как сделать это без вреда для дерева.

Можно ли высадить елку после праздников

Высадить елку после праздников реально только если дерево живет с корнем — в горшке или с корневым комом. Срезанная елка без корней не приживется, даже если долго стояла в воде. Именно наличие здоровой корневой системы является ключевым условием, от которого зависит, приживется ли елка после пересадки.

Какие елки подходят для пересадки

Для лучшего результата следует выбирать:

ель или сосну с закрытой корневой системой;

норвежскую ель — выносливую и быстрорастущую;

дерево без пересушенной почвы и поврежденных корней.

Когда лучше высаживать елку

В регионах с морозными зимами пересадку откладывают до весны, когда минует угроза сильных холодов. Зимой дерево можно хранить в прохладном помещении, умеренно поливая. Резкий переход с тепла на мороз может повредить корни, поэтому высадка елки после праздников зимой опасна для ее приживаемости.

Как пересадить и ухаживать за ней

Выкопать яму по размеру корневого кома.

Установить дерево на уровне почвы.

Хорошо полить после посадки.

Регулярно увлажнять в первые недели и защитить от морозов и животных.

Высадка елки после праздников — это способ сохранить живое дерево и сделать его частью вашего сада. Главное — правильный выбор и своевременный уход.

