Можно ли высадить елку после праздников - условия, сроки и уход

После праздников елка может жить дальше — как ее сохранить
После новогодних праздников многие задумываются, можно ли высадить елку, которая стояла в доме, во дворе или саду. Это реально, но только при определенных условиях — важную роль играет тип дерева, наличие корней и время пересадки.
Новини.LIVE рассказывает, можно ли высадить елку после праздников и как сделать это без вреда для дерева.
Можно ли высадить елку после праздников
Высадить елку после праздников реально только если дерево живет с корнем — в горшке или с корневым комом. Срезанная елка без корней не приживется, даже если долго стояла в воде. Именно наличие здоровой корневой системы является ключевым условием, от которого зависит, приживется ли елка после пересадки.
Какие елки подходят для пересадки
Для лучшего результата следует выбирать:
- ель или сосну с закрытой корневой системой;
- норвежскую ель — выносливую и быстрорастущую;
- дерево без пересушенной почвы и поврежденных корней.
Когда лучше высаживать елку
В регионах с морозными зимами пересадку откладывают до весны, когда минует угроза сильных холодов. Зимой дерево можно хранить в прохладном помещении, умеренно поливая. Резкий переход с тепла на мороз может повредить корни, поэтому высадка елки после праздников зимой опасна для ее приживаемости.
Как пересадить и ухаживать за ней
- Выкопать яму по размеру корневого кома.
- Установить дерево на уровне почвы.
- Хорошо полить после посадки.
- Регулярно увлажнять в первые недели и защитить от морозов и животных.
Высадка елки после праздников — это способ сохранить живое дерево и сделать его частью вашего сада. Главное — правильный выбор и своевременный уход.
Мы уже писали о том, какие цветы стоит сеять именно сейчас и как правильно провести зимний посев дома.
Ранее объясняли то, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять для максимального результата.
Подробнее рассказывали о том, что можно сажать возле ели и как избежать проблем с тенью и корнями.
Читайте Новини.LIVE!