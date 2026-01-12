Видео
Главная Дом и огород После праздников елка может жить дальше — как ее сохранить

После праздников елка может жить дальше — как ее сохранить

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 01:10
Можно ли высадить елку после праздников - условия, сроки и уход
Елки в горшках. Фото: Freepik

После новогодних праздников многие задумываются, можно ли высадить елку, которая стояла в доме, во дворе или саду. Это реально, но только при определенных условиях — важную роль играет тип дерева, наличие корней и время пересадки.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли высадить елку после праздников и как сделать это без вреда для дерева.

Читайте также:

Можно ли высадить елку после праздников

Высадить елку после праздников реально только если дерево живет с корнем — в горшке или с корневым комом. Срезанная елка без корней не приживется, даже если долго стояла в воде. Именно наличие здоровой корневой системы является ключевым условием, от которого зависит, приживется ли елка после пересадки.

Какие елки подходят для пересадки

Для лучшего результата следует выбирать:

  • ель или сосну с закрытой корневой системой;
  • норвежскую ель — выносливую и быстрорастущую;
  • дерево без пересушенной почвы и поврежденных корней.

Когда лучше высаживать елку

В регионах с морозными зимами пересадку откладывают до весны, когда минует угроза сильных холодов. Зимой дерево можно хранить в прохладном помещении, умеренно поливая. Резкий переход с тепла на мороз может повредить корни, поэтому высадка елки после праздников зимой опасна для ее приживаемости.

Как пересадить и ухаживать за ней

  • Выкопать яму по размеру корневого кома.
  • Установить дерево на уровне почвы.
  • Хорошо полить после посадки.
  • Регулярно увлажнять в первые недели и защитить от морозов и животных.

Высадка елки после праздников — это способ сохранить живое дерево и сделать его частью вашего сада. Главное — правильный выбор и своевременный уход.

Мы уже писали о том, какие цветы стоит сеять именно сейчас и как правильно провести зимний посев дома.

Ранее объясняли то, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять для максимального результата.

Подробнее рассказывали о том, что можно сажать возле ели и как избежать проблем с тенью и корнями.

праздники Елка советы сад дом уход
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
