Коли сіяти еустому на розсаду - правильні строки для раннього цвітіння

Розсада еустоми у горщиках. Фото: iStockphoto

Еустома має дуже довгий період розвитку, тому строки посіву напряму визначають, коли вона зацвіте. Якщо посіяти насіння вчасно, квіти з’являться вже на початку літа, а не восени.

Новини.LIVE пояснює, коли сіяти еустому, щоб отримати пишне та тривале цвітіння без зайвих втрат і розчарувань.

Реклама

Читайте також:

Коли сіяти еустому, щоб вона зацвіла рано

Еустома розвивається дуже повільно — від посіву до перших бутонів минає 5-7 місяців. Саме тому оптимальний час для посіву — січень, максимум початок лютого. Посів у березні зсуває цвітіння на осінь, коли умови вже несприятливі. Ранній посів дає рослині достатньо часу для формування бутонів ще до настання літньої спеки.

Чому ранній посів дає кращий результат

Рання сівба дозволяє рослині:

сформувати потужну кореневу систему;

закласти більше бутонів;

зацвісти вже у червні;

цвісти протягом усього літа.

Чим раніше посіяна еустома, тим довшим і ряснішим буде її цвітіння.

Як правильно сіяти насіння еустоми

Щоб насіння проросло, важливо дотримуватись базових правил:

не присипати насіння землею — воно дуже дрібне;

викладати гранули на вологий ґрунт;

накривати контейнер плівкою або склом;

підтримувати тепло і високу вологість.

Перші сходи з’являються через 10-14 днів і потребують особливо обережного догляду.

Що дає правильний термін посіву

Ранній посів забезпечує міцну розсаду до висадки у ґрунт у травні. Сильне коріння напряму впливає на кількість бутонів і тривалість цвітіння, тому строки посіву — ключовий фактор успіху при вирощуванні еустоми. За правильних термінів рослина легше адаптується після пересадки та швидше входить у фазу активного цвітіння.

Ми вже розповідали про те, який горщик шкодить грошовому дереву та як правильно обрати ємність.

Також раніше пояснювали те, як легко перетворити звичайний мандарин на домашнє тропічне дерево.

Детальніше ми розповідали про те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.