Когда сеять эустому на рассаду - правильные сроки для раннего цветения

Эустома имеет очень долгий период развития, поэтому сроки посева напрямую определяют, когда она зацветет. Если посеять семена вовремя, цветы появятся уже в начале лета, а не осенью.

Новини.LIVE объясняет, когда сеять эустому, чтобы получить пышное и продолжительное цветение без лишних потерь и разочарований.

Когда сеять эустому, чтобы она зацвела рано

Эустома развивается очень медленно — от посева до первых бутонов проходит 5-7 месяцев. Именно поэтому оптимальное время для посева — январь, максимум начало февраля. Посев в марте сдвигает цветение на осень, когда условия уже неблагоприятны. Ранний посев дает растению достаточно времени для формирования бутонов еще до наступления летней жары.

Почему ранний посев дает лучший результат

Ранний посев позволяет растению:

сформировать мощную корневую систему;

заложить больше бутонов;

зацвести уже в июне;

цвести на протяжении всего лета.

Чем раньше посеяна эустома, тем длиннее и обильнее будет ее цветение.

Как правильно сеять семена эустомы

Чтобы семена проросли, важно соблюдать базовые правила:

не присыпать семена землей — они очень мелкие;

выкладывать гранулы на влажную почву;

накрывать контейнер пленкой или стеклом;

поддерживать тепло и высокую влажность.

Первые всходы появляются через 10-14 дней и нуждаются в особо осторожном уходе.

Что дает правильный срок посева

Ранний посев обеспечивает крепкую рассаду к высадке в грунт в мае. Сильные корни напрямую влияют на количество бутонов и продолжительность цветения, поэтому сроки посева — ключевой фактор успеха при выращивании эустомы. При правильных сроках растение легче адаптируется после пересадки и быстрее входит в фазу активного цветения.

