Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Почему надо сеять петунию в снег — что надо знать дачникам

Почему надо сеять петунию в снег — что надо знать дачникам

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 01:12
Как посеять петунию и лобелию в снег для быстрого прорастания и мощной рассады
Рассада петуний. Фото: Tomathouse

Этой зимой все больше садоводов выбирают посев петунии и лобелии прямо в снег, ведь такой метод дает быстрые и дружные всходы уже через несколько дней. Способ подходит даже тем, кто впервые выращивает рассаду.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.

Реклама
Читайте также:

Почему сеять в снег — эффективно

Такой метод обеспечивает естественную стратификацию и равномерное увлажнение семян. Когда снег тает, он постепенно затягивает зернышки в почву, поэтому всходы появляются быстрее и дружнее. Снег создает мягкие условия для прорастания петунии и лобелии, поэтому рассада получается крепкой и устойчивой к стрессам.

Что нужно для посева

  • Прозрачный контейнер с крышкой.
  • Легкая плодородная почва.
  • Слой чистого снега.
  • Семена петунии или лобелии.

Как посеять правильно

  1. Насыпать грунт в контейнер.
  2. Равномерно покрыть поверхность снегом.
  3. Выложить семена по снегу — без заглубления и полива.
  4. Закрыть контейнер крышкой и поставить на подоконник.

Всходы обычно появляются уже на 5-й день.

Уход за сеянцами

  • Пикировка: когда появятся 3 настоящих листочка, пересадите растения в отдельные емкости 3 см или сразу в 500 мл стаканчики — в зависимости от темпа роста.
  • Прищипывание: при высоте рассады 5 см удалите верхушку — это стимулирует кущение и обильное цветение.

Мы уже писали о том, можно ли высадить елку после праздников и как сделать это без вреда для дерева.

Ранее объясняли то, как ухаживать за амариллисом зимой, чтобы цветение было ярким и продолжительным.

Подробнее рассказывали о том, что такое пикирование рассады, зачем его проводят и когда без этой процедуры не обойтись.

снег цветы советы рассада петуния
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации