Как посеять петунию и лобелию в снег для быстрого прорастания и мощной рассады

Рассада петуний. Фото: Tomathouse

Этой зимой все больше садоводов выбирают посев петунии и лобелии прямо в снег, ведь такой метод дает быстрые и дружные всходы уже через несколько дней. Способ подходит даже тем, кто впервые выращивает рассаду.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.

Почему сеять в снег — эффективно

Такой метод обеспечивает естественную стратификацию и равномерное увлажнение семян. Когда снег тает, он постепенно затягивает зернышки в почву, поэтому всходы появляются быстрее и дружнее. Снег создает мягкие условия для прорастания петунии и лобелии, поэтому рассада получается крепкой и устойчивой к стрессам.

Что нужно для посева

Прозрачный контейнер с крышкой.

Легкая плодородная почва.

Слой чистого снега.

Семена петунии или лобелии.

Как посеять правильно

Насыпать грунт в контейнер. Равномерно покрыть поверхность снегом. Выложить семена по снегу — без заглубления и полива. Закрыть контейнер крышкой и поставить на подоконник.

Всходы обычно появляются уже на 5-й день.

Уход за сеянцами

Пикировка: когда появятся 3 настоящих листочка, пересадите растения в отдельные емкости 3 см или сразу в 500 мл стаканчики — в зависимости от темпа роста.

когда появятся 3 настоящих листочка, пересадите растения в отдельные емкости 3 см или сразу в 500 мл стаканчики — в зависимости от темпа роста. Прищипывание: при высоте рассады 5 см удалите верхушку — это стимулирует кущение и обильное цветение.

