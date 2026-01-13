Как посеять петунию и лобелию в снег для быстрого прорастания и мощной рассады

Почему надо сеять петунию в снег — что надо знать дачникам
Этой зимой все больше садоводов выбирают посев петунии и лобелии прямо в снег, ведь такой метод дает быстрые и дружные всходы уже через несколько дней. Способ подходит даже тем, кто впервые выращивает рассаду.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно посеять петунию и лобелию в снег и почему этот способ обеспечивает мощную рассаду.
Почему сеять в снег — эффективно
Такой метод обеспечивает естественную стратификацию и равномерное увлажнение семян. Когда снег тает, он постепенно затягивает зернышки в почву, поэтому всходы появляются быстрее и дружнее. Снег создает мягкие условия для прорастания петунии и лобелии, поэтому рассада получается крепкой и устойчивой к стрессам.
Что нужно для посева
- Прозрачный контейнер с крышкой.
- Легкая плодородная почва.
- Слой чистого снега.
- Семена петунии или лобелии.
Как посеять правильно
- Насыпать грунт в контейнер.
- Равномерно покрыть поверхность снегом.
- Выложить семена по снегу — без заглубления и полива.
- Закрыть контейнер крышкой и поставить на подоконник.
Всходы обычно появляются уже на 5-й день.
Уход за сеянцами
- Пикировка: когда появятся 3 настоящих листочка, пересадите растения в отдельные емкости 3 см или сразу в 500 мл стаканчики — в зависимости от темпа роста.
- Прищипывание: при высоте рассады 5 см удалите верхушку — это стимулирует кущение и обильное цветение.
