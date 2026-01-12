Пикирование рассады - что такое, зачем нужно и когда проводить

Человек пересаживает рассаду. Фото: Freepik

Пикировка рассады — один из важнейших этапов выращивания овощей и цветов, который напрямую влияет на силу корней и будущий урожай. Без нее сеянцы могут вытягиваться, слабеть или хуже приживаться.

Новини.LIVE объясняет, что такое пикировка рассады, зачем ее проводят и когда без этой процедуры не обойтись.

Что такое пикировка рассады

Пикировка — это пересаживание молодых всходов из общей емкости в отдельные горшки или на большее расстояние. Во время процедуры корневая система получает больше пространства, а растение начинает развиваться равномернее. Чаще всего пикируют рассаду после появления 1-2 настоящих листьев.

Зачем нужна пикировка

Основные причины, почему пикировка важна:

стимулирует развитие мощных корней;

предотвращает вытягивание сеянцев;

уменьшает конкуренцию за свет и питательные вещества;

помогает отобрать самые сильные растения.

В результате рассада лучше приживается после высадки в грунт.

Какую рассаду пикируют

Пикировку обычно проводят для:

томатов;

капусты;

перца и баклажанов;

цветочных культур.

Растения с чувствительными корнями пикируют осторожно или выращивают сразу в отдельных емкостях.

Когда можно обойтись без пикировки

Если семена посеяны сразу в отдельные стаканчики или торфяные горшочки, пикировка не нужна. Такой способ экономит время, но требует больше места для рассады на начальном этапе. Дополнительно он уменьшает стресс для растений, ведь корневая система не травмируется во время пересадки.

