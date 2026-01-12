Пікірування розсади - що таке, навіщо потрібне і коли проводити

Людина пересаджує розсаду. Фото: Freepik

Пікірування розсади — один із найважливіших етапів вирощування овочів і квітів, який напряму впливає на силу коренів і майбутній урожай. Без нього сіянці можуть витягуватися, слабшати або гірше приживатися.

Новини.LIVE пояснює, що таке пікірування розсади, навіщо його проводять і коли без цієї процедури не обійтися.

Реклама

Читайте також:

Що таке пікірування розсади

Пікірування — це пересаджування молодих сходів із загальної ємності в окремі горщики або на більшу відстань. Під час процедури коренева система отримує більше простору, а рослина починає розвиватися рівномірніше. Найчастіше пікірують розсаду після появи 1-2 справжніх листків.

Навіщо потрібне пікірування

Основні причини, чому пікірування важливе:

стимулює розвиток потужних коренів;

запобігає витягуванню сіянців;

зменшує конкуренцію за світло й поживні речовини;

допомагає відібрати найсильніші рослини.

У результаті розсада краще приживається після висадки в ґрунт.

Яку розсаду пікірують

Пікірування зазвичай проводять для:

томатів;

капусти;

перцю та баклажанів;

квіткових культур.

Рослини з чутливим корінням пікірують обережно або вирощують одразу в окремих ємностях.

Коли можна обійтися без пікірування

Якщо насіння посіяне одразу в окремі стаканчики або торф’яні горщики, пікірування не потрібне. Такий спосіб економить час, але вимагає більше місця для розсади на початковому етапі. Додатково він зменшує стрес для рослин, адже коренева система не травмується під час пересадки.

Ми пояснювали те, які натуральні засоби дають найкращий результат для молодої розсади.

Також розповідали про те, як правильно використовувати диски, щоб зберегти майбутній урожай.

Раніше повідомлялося про те, як працює сівозміна та як правильно планувати посадки.