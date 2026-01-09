Підготовка насіння огірків - замочування в соку алое для швидкого проростання та великого врожаю

Насіння огірків. Фото: Decorexpro

Щоб отримати великий і стабільний урожай огірків, важливо правильно підготувати насіння перед посівом. Один простий спосіб допомагає зробити розсаду міцнішою та підвищити врожайність у кілька разів.

Новини.LIVE розповідає, чому замочування насіння в соку алое дає настільки потужний результат.

Чому сік алое працює

Алое містить природні стимулятори росту, вітаміни та мікроелементи, які активізують насіння. Після замочування зародок швидше прокидається, отримує більше енергії для розвитку і стає стійкішим до хвороб. Завдяки цьому сходи з’являються раніше, а рослини формують більше зав’язей.

Як правильно замочувати насіння

Використовуйте свіжий або натуральний магазинний сік;

Тривалість замочування — 6-12 годин;

Насіння після процедури одразу висаджують у легкий поживний ґрунт;

Температура проростання має бути 22-25 °C.

Такий старт забезпечує міцну кореневу систему та рівномірне зростання розсади.

Переваги методу для літа

Рослини з насіння, обробленого алое, краще адаптуються до відкритого ґрунту, рідше хворіють та активно плодоносять. Огірки виходять хрусткими, соковитими й солодкими, а збір урожаю триває до перших холодів. Саме тому городники називають спосіб "100% працюючим".

Як посилити ефект

Досвідчені садівники радять періодично обприскувати сходи слабким розчином алое або додавати компостні підживлення. Це стимулює ріст кущів і збільшує кількість зав’язей. Простий прийом забезпечує урожай буквально "відрами", навіть без складних технологій.

