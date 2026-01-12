Як використати новорічну ялинку після свят - три практичні варіанти для садівників

Девушка рядом с елкой. Фото: Freepik

Після свят новорічну ялинку зовсім не обов’язково викидати, адже вона може стати корисною для саду та покращити стан ґрунту й рослин. Гілки, хвоя і навіть стовбур мають практичне застосування протягом усього року.

Новини.LIVE розповідає, як перетворити ялинку на корисний ресурс для ділянки.

Використання гілок як мульчі

Зрізані пагони ідеально підходять для накриття троянд, винограду та інших багаторічників узимку. Подрібнена хвоя:

робить ґрунт кислішим;

покращує вологоутримання;

відлякує шкідників.

Важливо: застосовуйте її лише на ділянках, де ростуть кислотолюбні культури — лохина, журавлина, рододендрони, магнолії.

Стовбур як опора для витких рослин

Основу ялинки можна використати повторно: достатньо вкопати стовбур у землю й висадити поруч виткі культури. Вони використовуватимуть його як природну опору та швидко заплетуть конструкцію. Такий метод економить матеріали та допомагає створити стійку й природну вертикальну підтримку для рослин.

Створення укриття для корисної фауни

Якщо порубати ялинку на великі частини й скласти в затіненому місці, вона перетвориться на укриття для диких звірів і птахів. Така купа приваблює їжаків, білок, ящірок та інших корисних мешканців саду, які допомагають контролювати шкідників. Крім того, таке укриття створює природний мікроклімат, у якому тварини можуть зимувати та ховатися від хижаків.

