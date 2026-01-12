Відео
Головна Дім та город Що зробити з ялинкою після свят — корисні ідеї для саду

Що зробити з ялинкою після свят — корисні ідеї для саду

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 14:36
Як використати новорічну ялинку після свят - три практичні варіанти для садівників
Девушка рядом с елкой. Фото: Freepik

Після свят новорічну ялинку зовсім не обов’язково викидати, адже вона може стати корисною для саду та покращити стан ґрунту й рослин. Гілки, хвоя і навіть стовбур мають практичне застосування протягом усього року.

Новини.LIVE розповідає, як перетворити ялинку на корисний ресурс для ділянки.

Читайте також:

Використання гілок як мульчі

Зрізані пагони ідеально підходять для накриття троянд, винограду та інших багаторічників узимку. Подрібнена хвоя:

  • робить ґрунт кислішим;
  • покращує вологоутримання;
  • відлякує шкідників.

Важливо: застосовуйте її лише на ділянках, де ростуть кислотолюбні культури — лохина, журавлина, рододендрони, магнолії.

Стовбур як опора для витких рослин

Основу ялинки можна використати повторно: достатньо вкопати стовбур у землю й висадити поруч виткі культури. Вони використовуватимуть його як природну опору та швидко заплетуть конструкцію. Такий метод економить матеріали та допомагає створити стійку й природну вертикальну підтримку для рослин.

Створення укриття для корисної фауни

Якщо порубати ялинку на великі частини й скласти в затіненому місці, вона перетвориться на укриття для диких звірів і птахів. Така купа приваблює їжаків, білок, ящірок та інших корисних мешканців саду, які допомагають контролювати шкідників. Крім того, таке укриття створює природний мікроклімат, у якому тварини можуть зимувати та ховатися від хижаків.

Ми вже писали про те, які підживлення допомагають герані зацвісти раніше.

Раніше пояснювали те, що саме змінюється у високосний рік та на що звернути увагу під час посадок і догляду.

Детальніше розповідали про те, коли та як безпечно поливати сад взимку.

свята рослини новорічна ялинка добрива поради город сад мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
