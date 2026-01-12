Як використати новорічну ялинку після свят - три практичні варіанти для садівників

Що зробити з ялинкою після свят — корисні ідеї для саду
Після свят новорічну ялинку зовсім не обов’язково викидати, адже вона може стати корисною для саду та покращити стан ґрунту й рослин. Гілки, хвоя і навіть стовбур мають практичне застосування протягом усього року.
Використання гілок як мульчі
Зрізані пагони ідеально підходять для накриття троянд, винограду та інших багаторічників узимку. Подрібнена хвоя:
- робить ґрунт кислішим;
- покращує вологоутримання;
- відлякує шкідників.
Важливо: застосовуйте її лише на ділянках, де ростуть кислотолюбні культури — лохина, журавлина, рододендрони, магнолії.
Стовбур як опора для витких рослин
Основу ялинки можна використати повторно: достатньо вкопати стовбур у землю й висадити поруч виткі культури. Вони використовуватимуть його як природну опору та швидко заплетуть конструкцію. Такий метод економить матеріали та допомагає створити стійку й природну вертикальну підтримку для рослин.
Створення укриття для корисної фауни
Якщо порубати ялинку на великі частини й скласти в затіненому місці, вона перетвориться на укриття для диких звірів і птахів. Така купа приваблює їжаків, білок, ящірок та інших корисних мешканців саду, які допомагають контролювати шкідників. Крім того, таке укриття створює природний мікроклімат, у якому тварини можуть зимувати та ховатися від хижаків.
