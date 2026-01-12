Как использовать новогоднюю елку после праздников - три практичных варианта для садоводов

Девушка рядом с елкой. Фото: Freepik

После праздников новогоднюю елку совсем не обязательно выбрасывать, ведь она может стать полезной для сада и улучшить состояние почвы и растений. Ветки, хвоя и даже ствол имеют практическое применение в течение всего года.

Новини.LIVE рассказывает, как превратить елку в полезный ресурс для участка.

Использование веток в качестве мульчи

Срезанные побеги идеально подходят для укрытия роз, винограда и других многолетников зимой. Измельченная хвоя:

делает почву более кислой;

улучшает влагоудержание;

отпугивает вредителей.

Важно: применяйте ее только на участках, где растут кислотолюбивые культуры — голубика, клюква, рододендроны, магнолии.

Ствол как опора для вьющихся растений

Основу елки можно использовать повторно: достаточно вкопать ствол в землю и высадить рядом вьющиеся культуры. Они будут использовать его как естественную опору и быстро заплетут конструкцию. Такой метод экономит материалы и помогает создать устойчивую и естественную вертикальную поддержку для растений.

Создание укрытия для полезной фауны

Если порубить елку на большие части и сложить в затененном месте, она превратится в укрытие для диких зверей и птиц. Такая куча привлекает ежей, белок, ящериц и других полезных обитателей сада, которые помогают контролировать вредителей. Кроме того, такое укрытие создает естественный микроклимат, в котором животные могут зимовать и прятаться от хищников.

