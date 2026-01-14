Видео
Главная Дом и огород Один шаг перед посадкой — и картофель родит в два раза больше

Один шаг перед посадкой — и картофель родит в два раза больше

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:22
Как подготовить картофель к посадке и повысить урожай вдвое - методы с золой
Урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Правильная подготовка картофеля перед посадкой помогает укрепить клубни, защитить их от болезней и создать условия для значительно более высокой урожайности. Обработка золой и проращивание влияют на силу всходов и качество будущего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить картофель и в каких пропорциях использовать золу для наилучшего результата.

Читайте также:

Как подготовить картофель перед посадкой

Для посадки выбирают средние клубни и проращивают их в теплом темном месте при температуре 20-22°C. Через 7-10 дней появляются первые ростки. Далее картофель переносят в более прохладное место с рассеянным светом, чтобы ростки стали крепкими. Когда они достигают длины около 2 см, клубни готовы к дальнейшей подготовке.

Если на картофелине несколько сильных ростков, ее разрезают так, чтобы каждая часть имела свой зародыш. Срезы обязательно обрабатывают древесной золой для обеззараживания и защиты от гнилей.

Почему перед посадкой картофель припудривают золой

Древесная зола делает клубни более устойчивыми и повышает урожайность. Оптимальное соотношение — 1 кг золы на 25 кг картофеля. Преимущества золы:

  • защищает от вредителей;
  • снижает кислотность почвы;
  • насыщает клубни калием и кальцием;
  • способствует формированию сильных всходов.

Важно: не сочетать золу с азотными удобрениями и не использовать на почвах с pH более 6,5.

Какие условия нужны для посадки

Почва должна прогреться минимум до 7°C. Картофель обычно сажают в марте-апреле. Глубина посадки — 8-12 см, расстояние между клубнями — 40-50 см. Зола может вноситься и в почву, но тонким слоем и не чаще одного раза в год.

Простой способ получить больше урожая

Подготовка картофеля, проращивание и обработка золой — доступный способ получить сильные всходы и стабильный урожай без дополнительных затрат. Этот метод подходит для большинства сортов и показывает заметный результат уже в первый сезон.

Мы уже писали о том, как работает естественная очистка выгребной ямы и что нужно сделать владельцу.

Ранее объясняли то, когда сеять эустому, чтобы получить пышное и длительное цветение без лишних потерь и разочарований.

Подробнее рассказывали о том, как полезно использовать картофельные очистки на огороде, чтобы получить больше пользы без лишних затрат.

урожай советы картошка уход древесная зола
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
