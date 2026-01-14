Як підготувати картоплю до посадки та підвищити врожай вдвічі - методи з золою

Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Правильна підготовка картоплі перед посадкою допомагає зміцнити бульби, захистити їх від хвороб і створити умови для значно вищої врожайності. Обробка золою та пророщування впливають на силу сходів і якість майбутнього урожаю.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати картоплю та у яких пропорціях використовувати золу для найкращого результату.

Як підготувати картоплю перед посадкою

Для посадки обирають середні бульби та пророщують їх у теплому темному місці за температури 20-22°C. Через 7-10 днів з’являються перші паростки. Далі картоплю переносять у прохолодніше місце з розсіяним світлом, щоб паростки стали міцними. Коли вони досягають довжини близько 2 см, бульби готові до подальшої підготовки.

Якщо на картоплині кілька сильних паростків, її розрізають так, щоб кожна частина мала свій зародок. Зрізи обов’язково обробляють деревною золою для знезараження та захисту від гнилей.

Чому перед посадкою картоплю припудрюють золою

Деревна зола робить бульби стійкішими та підвищує врожайність. Оптимальне співвідношення — 1 кг золи на 25 кг картоплі. Переваги золи:

захищає від шкідників;

знижує кислотність ґрунту;

насичує бульби калієм і кальцієм;

сприяє формуванню сильних сходів.

Важливо: не поєднувати золу з азотними добривами та не використовувати на ґрунтах із pH понад 6,5.

Які умови потрібні для посадки

Ґрунт має прогрітися мінімум до 7°C. Картоплю зазвичай садять у березні–квітні. Глибина посадки — 8-12 см, відстань між бульбами — 40-50 см. Зола може вноситися і в ґрунт, але тонким шаром і не частіше одного разу на рік.

Простий спосіб отримати більше врожаю

Підготовка картоплі, пророщування та обробка золою — доступний спосіб отримати сильні сходи й стабільний урожай без додаткових витрат. Цей метод підходить для більшості сортів і показує помітний результат уже в перший сезон.

