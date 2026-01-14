Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Один крок перед посадкою — і картопля родить у два рази більше

Один крок перед посадкою — і картопля родить у два рази більше

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:22
Як підготувати картоплю до посадки та підвищити врожай вдвічі - методи з золою
Врожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Правильна підготовка картоплі перед посадкою допомагає зміцнити бульби, захистити їх від хвороб і створити умови для значно вищої врожайності. Обробка золою та пророщування впливають на силу сходів і якість майбутнього урожаю.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати картоплю та у яких пропорціях використовувати золу для найкращого результату.

Реклама
Читайте також:

Як підготувати картоплю перед посадкою

Для посадки обирають середні бульби та пророщують їх у теплому темному місці за температури 20-22°C. Через 7-10 днів з’являються перші паростки. Далі картоплю переносять у прохолодніше місце з розсіяним світлом, щоб паростки стали міцними. Коли вони досягають довжини близько 2 см, бульби готові до подальшої підготовки.

Якщо на картоплині кілька сильних паростків, її розрізають так, щоб кожна частина мала свій зародок. Зрізи обов’язково обробляють деревною золою для знезараження та захисту від гнилей.

Чому перед посадкою картоплю припудрюють золою

Деревна зола робить бульби стійкішими та підвищує врожайність. Оптимальне співвідношення — 1 кг золи на 25 кг картоплі. Переваги золи:

  • захищає від шкідників;
  • знижує кислотність ґрунту;
  • насичує бульби калієм і кальцієм;
  • сприяє формуванню сильних сходів.

Важливо: не поєднувати золу з азотними добривами та не використовувати на ґрунтах із pH понад 6,5.

Які умови потрібні для посадки

Ґрунт має прогрітися мінімум до 7°C. Картоплю зазвичай садять у березні–квітні. Глибина посадки — 8-12 см, відстань між бульбами — 40-50 см. Зола може вноситися і в ґрунт, але тонким шаром і не частіше одного разу на рік.

Простий спосіб отримати більше врожаю

Підготовка картоплі, пророщування та обробка золою — доступний спосіб отримати сильні сходи й стабільний урожай без додаткових витрат. Цей метод підходить для більшості сортів і показує помітний результат уже в перший сезон.

Ми вже писали про те, як працює природне очищення вигрібної ями та що потрібно зробити власнику.

Раніше пояснювали те, коли сіяти еустому, щоб отримати пишне та тривале цвітіння без зайвих втрат і розчарувань.

Детальніше розповідали про те, як корисно використати картопляні очистки на городі, щоб отримати більше користі без зайвих витрат.

врожай поради картопля догляд деревна зола
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації